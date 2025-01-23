https://crimea.ria.ru/20250123/v-bakhchisarae-planiruyut-razrabotat-karer-dlya-tsementnogo-zavoda-1143584996.html

В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода

В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода - РИА Новости Крым, 23.01.2025

В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода

Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T10:06

2025-01-23T10:06

2025-01-23T10:09

бахчисарайский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщили в администрации Бахчисарайского района.Ориентировочная площадь участка около 104 гектаров, уточняется в сообщении.Ранее в соцсетях главы администрации Бахчисарайского района Анжелики Ястребовой появилось уведомление о проведении общественных обсуждений по вопросу выдачи лицензии для геологического изучения недр. Речь идет об участке, который находится в границах Ароматненского сельского поселения, но за границами населенных пунктов.В Бахчисарайском районе Крыма работает уникальный, единственный в регионе, цементный завод. В августе прошлого года предприятие побило рекорд и произвело 57 тысяч тонн цемента, предприятие обеспечивает местный рынок на 50% от спроса. А недавно на заводе построили новый электрофильтр – полностью отечественного производства, который позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль РоссииВ Крыму сформируют два промышленных кластера"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарайский район, бахчисарайский цементный завод, новости крыма, крым, анжелика ястребова, полезные ископаемые, недра