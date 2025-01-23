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В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода
В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода - РИА Новости Крым, 23.01.2025
В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода
Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T10:06
2025-01-23T10:09
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщили в администрации Бахчисарайского района.Ориентировочная площадь участка около 104 гектаров, уточняется в сообщении.Ранее в соцсетях главы администрации Бахчисарайского района Анжелики Ястребовой появилось уведомление о проведении общественных обсуждений по вопросу выдачи лицензии для геологического изучения недр. Речь идет об участке, который находится в границах Ароматненского сельского поселения, но за границами населенных пунктов.В Бахчисарайском районе Крыма работает уникальный, единственный в регионе, цементный завод. В августе прошлого года предприятие побило рекорд и произвело 57 тысяч тонн цемента, предприятие обеспечивает местный рынок на 50% от спроса. А недавно на заводе построили новый электрофильтр – полностью отечественного производства, который позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль РоссииВ Крыму сформируют два промышленных кластера"Хлеб" для строительства: в Крыму наращивают производство газобетона
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РИА Новости Крым
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96
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бахчисарайский район, бахчисарайский цементный завод, новости крыма, крым, анжелика ястребова, полезные ископаемые, недра
В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода

Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку карьера в Крыму

10:06 23.01.2025 (обновлено: 10:09 23.01.2025)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкМесторождение известняка в Крыму
Месторождение известняка в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Бахчисарайский цементный завод планирует получить лицензию на разработку еще одного карьера в границах Ароматненского сельского поселения. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщили в администрации Бахчисарайского района.
"АО "Бахчисарайский цементный завод" запланировано получение лицензии на пользование недрами для геологического изучения, включающего поиски и оценку цементного сырья (суглинки, мергель и известняк) на испрашиваемом участке для разработки карьера - Бахчисарайское 2 месторождение суглинков", - сообщили в администрации.
Ориентировочная площадь участка около 104 гектаров, уточняется в сообщении.
Ранее в соцсетях главы администрации Бахчисарайского района Анжелики Ястребовой появилось уведомление о проведении общественных обсуждений по вопросу выдачи лицензии для геологического изучения недр. Речь идет об участке, который находится в границах Ароматненского сельского поселения, но за границами населенных пунктов.
© Администрация Бахчисарайского районаУчасток под карьер в Бахчисарайском районе Крыма
Участок под карьер в Бахчисарайском районе Крыма
© Администрация Бахчисарайского района
Участок под карьер в Бахчисарайском районе Крыма
В Бахчисарайском районе Крыма работает уникальный, единственный в регионе, цементный завод. В августе прошлого года предприятие побило рекорд и произвело 57 тысяч тонн цемента, предприятие обеспечивает местный рынок на 50% от спроса. А недавно на заводе построили новый электрофильтр – полностью отечественного производства, который позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бахчисарайский районБахчисарайский цементный заводНовости КрымаКрымАнжелика ЯстребоваПолезные ископаемыеНедра
 
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