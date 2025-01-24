https://crimea.ria.ru/20250124/kogda-dostroyat-dom-dlya-repatriantov-v-bakhchisarae-1143642593.html

Когда достроят дом для репатриантов в Бахчисарае

Когда достроят дом для репатриантов в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Когда достроят дом для репатриантов в Бахчисарае

В Бахчисарайском районе завершается строительство 168-квартирного жилого дома для крымчан из числа реабилитированных народов. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T21:19

2025-01-24T21:19

2025-01-24T21:19

крым

бахчисарай

жилье

жилье в крыму

жилье для репатриантов

общество

владимир константинов

строительство

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/18/1143642388_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d5080e4ffc0b942ba88501a1872410d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе завершается строительство 168-квартирного жилого дома для крымчан из числа реабилитированных народов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.По словам спикера правительства, на при домовой территории обустроят зоны отдыха для детей и взрослых, парковку на 69 машиномест, газоны, пешеходные и хозяйственные зоны.Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.Ранее стало известно, что в исторической части Бахчисарая будет построен новый водовод в районе улицы Басенко. Кроме того, в центре города появятся две новых зеленых зоны – два масштабных проекта по благоустройству уже осуществляются.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного заводаВозведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировкиВ Керчи начался ремонт Центрального стадиона

крым

бахчисарай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, жилье, жилье в крыму, жилье для репатриантов, общество, владимир константинов, строительство, новости крыма