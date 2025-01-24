Когда достроят дом для репатриантов в Бахчисарае
В Бахчисарае дом для репатриантов сдадут в эксплуатацию в 2025 году – власти
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство 168-квартирного жилого дома для реабилитированных народов в Бахчисарае
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе завершается строительство 168-квартирного жилого дома для крымчан из числа реабилитированных народов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.
"Работы на объекте завершены на 80%, строители занимаются отделочными работами, устройством внутренних инженерных сетей, благоустройством территории", - говорится в сообщении.
По словам спикера правительства, на при домовой территории обустроят зоны отдыха для детей и взрослых, парковку на 69 машиномест, газоны, пешеходные и хозяйственные зоны.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСтроительство 168-квартирного жилого дома для реабилитированных народов в Бахчисарае
© Telegram-канал Владимира Константинова
Строительство 168-квартирного жилого дома для реабилитированных народов в Бахчисарае
Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Ранее стало известно, что в исторической части Бахчисарая будет построен новый водовод в районе улицы Басенко. Кроме того, в центре города появятся две новых зеленых зоны – два масштабных проекта по благоустройству уже осуществляются.
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