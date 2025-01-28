https://crimea.ria.ru/20250128/dvory-podezdy-i-doma---bakhchisaray-lidiruet-v-remontakh-1143741253.html
Дворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтах
Дворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтах - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Дворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтах
Бахчисарай лидирует в освоении программы по ремонту дворов и многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день уже отремонтированы около 80 процентов дворовых... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T14:45
2025-01-28T14:45
2025-01-28T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. Бахчисарай лидирует в освоении программы по ремонту дворов и многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день уже отремонтированы около 80 процентов дворовых территорий. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.На этот год, по его словам, запланирован ремонт десяти дворовых территорий. Работы включают освещение, асфальтирование, по желанию жильцов - установку лавочек и детскую площадку."Если раньше мы дворы ремонтировали из денег федерального и республиканского бюджетов, то в последние годы ситуация меняется: в этом году три делаем из денег помощи нам, и семь - из своего бюджета. Мы уже и до маленьких дворов добрались, состоящих из двухэтажных домов. Территории там оставляют желать лучшего", - отметил Скобликов.Кроме того, в Бахчисарае реализуют муниципальную программу "Мой подъезд", которая была разработана в прошлом году. За год отремонтировано около 50 подъездов в Бахчисарае и поселке Научный.Полное интервью главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова читайте та сайте РИА Новости Крым 28 января в 18.00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из районов Бахчисарая построят новый водоводВ Бахчисарае появятся две новых парковых зоныБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится
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дмитрий скобликов, интервью, бахчисарай, крым, новости крыма, благоустройство, городская среда
Дворы, подъезды и дома - Бахчисарай лидирует в ремонтах
Бахчисарай лидирует в освоении программы по ремонту дворов и МКД - мэр Скобликов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым.
Бахчисарай лидирует в освоении программы по ремонту дворов и многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день уже отремонтированы около 80 процентов дворовых территорий. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"Бахчисарай, наверное, первый закончит программу по ремонту многоквартирных домов и дворов. На сегодняшний день отремонтированы порядка 80% дворов. Из больших дворов, куда не дошло благоустройство, таких осталось буквально три-четыре, в этом году мы их уже включили в план ремонта", - рассказал мэр.
На этот год, по его словам, запланирован ремонт десяти дворовых территорий. Работы включают освещение, асфальтирование, по желанию жильцов - установку лавочек и детскую площадку.
"Если раньше мы дворы ремонтировали из денег федерального и республиканского бюджетов, то в последние годы ситуация меняется: в этом году три делаем из денег помощи нам, и семь - из своего бюджета. Мы уже и до маленьких дворов добрались, состоящих из двухэтажных домов. Территории там оставляют желать лучшего", - отметил Скобликов.
Кроме того, в Бахчисарае реализуют муниципальную программу "Мой подъезд", которая была разработана в прошлом году. За год отремонтировано около 50 подъездов в Бахчисарае и поселке Научный.
"В 2025 году мы выделили кратно большую сумму, чем в прошлом: планируем сделать порядка 90 подъездов. Начало работ - с середины февраля. Вообще в планах ремонт 100% подъездов и входных групп. В этом году упор будет сделан на маленькие двухэтажные дома, где проживают пожилые люди", - анонсировал градоначальник.
Полное интервью главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова читайте та сайте РИА Новости Крым 28 января в 18.00.
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