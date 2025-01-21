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В одном из районов Бахчисарая построят новый водовод
В одном из районов Бахчисарая построят новый водовод - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В одном из районов Бахчисарая построят новый водовод
В историческом районе Бахчисарая будет проведен ремонт и на некоторых участках строительство нового водовода. Об этом в ходе прямого эфире на своей странице... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T08:53
2025-01-21T08:53
2025-01-21T08:53
дмитрий скобликов
бахчисарай
администрация бахчисарая
крым
новости крыма
вода в крыму
водоснабжение
водовод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В историческом районе Бахчисарая будет проведен ремонт и на некоторых участках строительство нового водовода. Об этом в ходе прямого эфире на своей странице ВКонтакте заявил глава администрации города Дмитрий Скобликов.На улице Басенко в Бахчисарае расположен историко-археологический комплекс "Салачик", на территории которого сохранилось здание Зынджырлы медресе, построенное в начале XVI века, Дюрбе Хаджи-Гирея и мечеть Менги-Гирея.Работы по реконструкции и строительству водовода начнутся в июле.Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на ремонт дорог в Феодосии выделено 450 миллионов рублей, еще 150 миллионов потратят на благоустройство придомовых территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развитияВ Саках достроили современные очистные сооруженияКогда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму
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дмитрий скобликов, бахчисарай, администрация бахчисарая, крым, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, водовод
В одном из районов Бахчисарая построят новый водовод
В Крыму в исторической части Бахчисарая построят новый водовод