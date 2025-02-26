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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
Движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту восстановлено. Об этом сообщили в городском депртансе. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T06:46
2025-02-26T06:46
2025-02-26T06:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту восстановлено. Об этом сообщили в городском депртансе.Рейд в Севастополе был закрыт в 5.52 26 февраля. Ограничение действовало чуть более получаса. Для горожан был организован компенсационный автобусный маршрут. О причинах приостановки движения морского транспорта не сообщалось.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, паромы и катера в севастополе, логистика, новости севастополя
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
В Севастополе открыли рейд
06:46 26.02.2025 (обновлено: 06:47 26.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту восстановлено. Об этом сообщили в городском депртансе.
Рейд в Севастополе был закрыт в 5.52 26 февраля. Ограничение действовало чуть более получаса. Для горожан был организован компенсационный автобусный маршрут. О причинах приостановки движения морского транспорта не сообщалось.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
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