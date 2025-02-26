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Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение

Движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту восстановлено. Об этом сообщили в городском депртансе. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T06:46

2025-02-26T06:46

2025-02-26T06:47

севастополь

транспорт

морской транспорт

общественный транспорт

городская среда

паромы и катера в севастополе

логистика

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту восстановлено. Об этом сообщили в городском депртансе.Рейд в Севастополе был закрыт в 5.52 26 февраля. Ограничение действовало чуть более получаса. Для горожан был организован компенсационный автобусный маршрут. О причинах приостановки движения морского транспорта не сообщалось.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, паромы и катера в севастополе, логистика, новости севастополя