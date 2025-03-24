https://crimea.ria.ru/20250324/tseny-na-oteli-i-sanatorii-kryma---vlasti-dali-prognoz-na-leto-1145179642.html

Цены на отели и санатории Крыма – власти дали прогноз на лето

Цены на отели и санатории Крыма – власти дали прогноз на лето - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Цены на отели и санатории Крыма – власти дали прогноз на лето

Цены на путевки в санатории и отели Крыма к лету 2025 вырастут на 10 – 30%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T14:03

2025-03-24T14:03

2025-03-24T18:44

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Цены на путевки в санатории и отели Крыма к лету 2025 вырастут на 10 – 30%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета Крыма по курортам и туризму Роман Тихончук.По его словам, пока из соображений рентабельности и сохранения персонала цены на отдых остаются сравнимыми с прошлым годом, но к лету вырастут почти на треть.Что касается социальных путевок, то здесь, по его словам, ожидаемый рост втрое меньше."Она сильно не вырастет. Сегодня мы видим это по нашим санатории, которые работают с фондами социального страхования – с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Ленинградской областью. Плюс смотрим детские путевки. Они выросли буквально до 10%, а то и меньше, относительно 2024 года", – сказал Тихончук.При этом бронирование в местах размещения Крыма в этом году идет гораздо активнее, чем в прошлом году, заметил глава профильного комитета.Он напомнил, что, как и прежде, выгоднее бронировать отдых заранее.При этом уже сейчас, к концу марта, "практически все СПА-отели, которые работают в Крыму, на выходные дни загружены более чем 90%". Заселяется сейчас много гостей из Ростовской, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР, ЛНР и Кубани, уточнил Тихончук."Жители Краснодарского края, планируя на выходные, как добраться до Геленджика и Сочи, понимают, что теперь до Крыма можно доехать на два часа быстрее. А цена у нас зачастую в три раза ниже, чем на курортах Краснодарского края. И наши соседи-краснодарцы приезжают к нам на отдых, в выходные дни, и в СПА-отели, плюс музеи, попутешествовать, погулять", – рассказал Тихончук.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории Крыма: что меняется и сколько стоят отдых и лечение Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма Хуснуллин назвал для Севастополя три перспективных направления развития

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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