https://crimea.ria.ru/20250319/masshtabnyy-kurortnyy-klaster-poyavitsya-na-zapade-kryma-1145053424.html

Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма

Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма

В городе Саки на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,8 млрд. рублей,... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T14:54

2025-03-19T14:54

2025-03-19T14:54

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САКИ, 19 мар - РИА Новости Крым. В городе Саки на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,8 млрд. рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.На строительной площадке будущего кластера участники мероприятия - глава Минжилполитики Никита Тарасов, представители застройщика и проектировщика - символически заложили в фундамент одного из корпусов капсулу времени с посланием к будущим жителям и залили первый кубометр бетона.На закрытой благоустроенной территории появятся инфраструктура для занятий спортом и оздоровления, детский центр и безопасные игровые пространства, ландшафтный парк и другие объекты.Общий объем капитальных вложений, планируемый в рамках инвестпроекта, составляет не менее 11 млрд 729 млн рублей. Окончание строительства запланировано на первый квартал 2028 года.Он отметил, что реализация проекта также привлечет дополнительные инвестиции в Крым, улучшит туристическую привлекательность региона и придаст дополнительный импульс развитию социальной инфраструктуры региона.Представитель компании-застройщика Ильдус Минниханов поблагодарил власти Крыма за поддержку проекта и выразил уверенность, что комплекс "Темпо" станет жемчужиной региона и новой значимой точкой притяжения туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и СевастополяВ Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублейИнвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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