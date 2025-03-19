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Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма
Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма
В городе Саки на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,8 млрд. рублей,... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T14:54
2025-03-19T14:54
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никита тарасов
инвестиции
саки
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САКИ, 19 мар - РИА Новости Крым. В городе Саки на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,8 млрд. рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.На строительной площадке будущего кластера участники мероприятия - глава Минжилполитики Никита Тарасов, представители застройщика и проектировщика - символически заложили в фундамент одного из корпусов капсулу времени с посланием к будущим жителям и залили первый кубометр бетона.На закрытой благоустроенной территории появятся инфраструктура для занятий спортом и оздоровления, детский центр и безопасные игровые пространства, ландшафтный парк и другие объекты.Общий объем капитальных вложений, планируемый в рамках инвестпроекта, составляет не менее 11 млрд 729 млн рублей. Окончание строительства запланировано на первый квартал 2028 года.Он отметил, что реализация проекта также привлечет дополнительные инвестиции в Крым, улучшит туристическую привлекательность региона и придаст дополнительный импульс развитию социальной инфраструктуры региона.Представитель компании-застройщика Ильдус Минниханов поблагодарил власти Крыма за поддержку проекта и выразил уверенность, что комплекс "Темпо" станет жемчужиной региона и новой значимой точкой притяжения туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и СевастополяВ Крыму построят жилой комплекс и завод за 5,6 млрд рублейИнвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят
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крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, строительство, никита тарасов, инвестиции, саки
Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма

На западе Крыма начали строить крупный курортный кластер за 11,8 млрд рублей

14:54 19.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа западном побережье Крыма началось строительство крупного курортного кластера за 11,8 млрд рублей
На западном побережье Крыма началось строительство крупного курортного кластера за 11,8 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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САКИ, 19 мар - РИА Новости Крым. В городе Саки на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,8 млрд. рублей, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
На строительной площадке будущего кластера участники мероприятия - глава Минжилполитики Никита Тарасов, представители застройщика и проектировщика - символически заложили в фундамент одного из корпусов капсулу времени с посланием к будущим жителям и залили первый кубометр бетона.
Курортный кластер на морском побережье будет представлять собой четыре корпуса на 1044 апартамента бизнес-класса, гостиничный комплекс, медицинский центр с грязелечебницей и спа-зоной, открытые и крытые теннисные корты, паркинг на 295 автомобилей и торговый центр. Общая площадь комплекса составит более 14 гектаров.
На закрытой благоустроенной территории появятся инфраструктура для занятий спортом и оздоровления, детский центр и безопасные игровые пространства, ландшафтный парк и другие объекты.
Общий объем капитальных вложений, планируемый в рамках инвестпроекта, составляет не менее 11 млрд 729 млн рублей. Окончание строительства запланировано на первый квартал 2028 года.
"Крым развивается очень высокими темпами. На сегодняшний день градостроительный потенциал республики до 2036 года составляет 25 миллионов квадратных метров недвижимости, из них семь миллионов - это жилая застройка. При этом преимущество отдается объектам курортно-туристического значения. Благодаря этому проекту градостроительный потенциал Крыма переходит в активную стадию реализации", - сказал министр жилищной политики и госстройнадзора РК Никита Тарасов.
Он отметил, что реализация проекта также привлечет дополнительные инвестиции в Крым, улучшит туристическую привлекательность региона и придаст дополнительный импульс развитию социальной инфраструктуры региона.
Представитель компании-застройщика Ильдус Минниханов поблагодарил власти Крыма за поддержку проекта и выразил уверенность, что комплекс "Темпо" станет жемчужиной региона и новой значимой точкой притяжения туристов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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