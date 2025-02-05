https://crimea.ria.ru/20250205/investproekt-v-krymu-na-50-milliardov-chto-i-gde-postroyat-1143906228.html

Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят

Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят

В рамках инвестиционного проекта стоимостью 50 миллиардов рублей на побережье в Западном Крыму планируют построить современную зону отдыха с гольф-полями и... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T08:53

2025-02-05T08:53

2025-02-05T08:53

радио "спутник в крыму"

анатолий аксаков

инвестиции

крым курортный

отдых в крыму

сергей аксенов

благоустройство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В рамках инвестиционного проекта стоимостью 50 миллиардов рублей на побережье в Западном Крыму планируют построить современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Госдумы РФ, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Накануне, 3 февраля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ходе встречи с Аксаковым обсудил возможность реализации на территории Крыма крупного инвестиционного проекта, предварительная стоимость которого составляет порядка 50 миллиардов рублей.По словам Аксакова, речь идет о самом современном месте отдыха. Авторы идеи уже реализовали проект по гольф-полям в Белоруссии, сейчас делают то же в России.Парламентарий отметил, что инвесторы уже находятся на этой территории и изучают всю прибрежную полосу и все риски, которые связаны с ее освоением."Хотят там с одной стороны построить гольф-поля современнейшие, где люди смогут играть в эту игру. При этом прибрежная зона будет зоной для яхт, для того, чтобы люди могли припарковаться, причалиться, жить", – рассказал Аксаков.Он отметил, что по оценкам самих авторов, проект обойдется около 50 миллиардов рублей.Он добавил также, что как председатель совета Ассоциации банков России будет привлекать финансирование, в том числе банковское, для того, чтобы такие проекты реализовывать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнесаКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курорт

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий аксаков, инвестиции, крым курортный, отдых в крыму, сергей аксенов, благоустройство, крым