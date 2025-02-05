https://crimea.ria.ru/20250205/investproekt-v-krymu-na-50-milliardov-chto-i-gde-postroyat-1143906228.html
Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят
Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят
В рамках инвестиционного проекта стоимостью 50 миллиардов рублей на побережье в Западном Крыму планируют построить современную зону отдыха с гольф-полями и... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T08:53
2025-02-05T08:53
2025-02-05T08:53
радио "спутник в крыму"
анатолий аксаков
инвестиции
крым курортный
отдых в крыму
сергей аксенов
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В рамках инвестиционного проекта стоимостью 50 миллиардов рублей на побережье в Западном Крыму планируют построить современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат Госдумы РФ, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Накануне, 3 февраля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ходе встречи с Аксаковым обсудил возможность реализации на территории Крыма крупного инвестиционного проекта, предварительная стоимость которого составляет порядка 50 миллиардов рублей.По словам Аксакова, речь идет о самом современном месте отдыха. Авторы идеи уже реализовали проект по гольф-полям в Белоруссии, сейчас делают то же в России.Парламентарий отметил, что инвесторы уже находятся на этой территории и изучают всю прибрежную полосу и все риски, которые связаны с ее освоением."Хотят там с одной стороны построить гольф-поля современнейшие, где люди смогут играть в эту игру. При этом прибрежная зона будет зоной для яхт, для того, чтобы люди могли припарковаться, причалиться, жить", – рассказал Аксаков.Он отметил, что по оценкам самих авторов, проект обойдется около 50 миллиардов рублей.Он добавил также, что как председатель совета Ассоциации банков России будет привлекать финансирование, в том числе банковское, для того, чтобы такие проекты реализовывать.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым привлекает инвесторов: регион вошел ТОП регионов-лидеров для бизнесаКрым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона"Золотые пески России" – когда в Крыму появится новый курорт
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анатолий аксаков, инвестиции, крым курортный, отдых в крыму, сергей аксенов, благоустройство, крым
Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят
В Западном Крыму построят гольф-поля и стоянки для яхт на 50 миллиардов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым.
В рамках инвестиционного проекта стоимостью 50 миллиардов рублей на побережье в Западном Крыму планируют построить современную зону отдыха с гольф-полями и стоянками для яхт. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил депутат Госдумы РФ, председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Накануне, 3 февраля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ходе встречи с Аксаковым обсудил возможность реализации на территории Крыма крупного инвестиционного проекта, предварительная стоимость которого составляет порядка 50 миллиардов рублей.
По словам Аксакова, речь идет о самом современном месте отдыха. Авторы идеи уже реализовали проект по гольф-полям в Белоруссии, сейчас делают то же в России.
"Они обратились ко мне с просьбой войти в контакт с руководством Крыма для того, чтобы идею гольф-поля реализовать в Крыму. Авторы идеи уверены, что это будет очень востребовано", – добавил Аксаков.
Парламентарий отметил, что инвесторы уже находятся на этой территории и изучают всю прибрежную полосу и все риски, которые связаны с ее освоением.
"Хотят там с одной стороны построить гольф-поля современнейшие, где люди смогут играть в эту игру. При этом прибрежная зона будет зоной для яхт, для того, чтобы люди могли припарковаться, причалиться, жить", – рассказал Аксаков.
Он отметил, что по оценкам самих авторов, проект обойдется около 50 миллиардов рублей.
"Я сначала не поверил, я человек скептический, насмотрелся уже на говорунов. Но вчера с Сергеем Валерьевичем мы выслушали авторов идеи и договорились о том, что проект будем поддерживать", – сказал Аксаков.
Он добавил также, что как председатель совета Ассоциации банков России будет привлекать финансирование, в том числе банковское, для того, чтобы такие проекты реализовывать.
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