США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде
США планируют провести "непрямые переговоры" России и Украины в Саудовской Аравии - Келлог
22:50 20.03.2025 (обновлено: 22:51 20.03.2025)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на автомобиле помощника госсекретаря США
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка готовится провести "непрямые переговоры" между представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, такая "челночная дипломатия" позволит понять условия каждой стороны и ускорит путь к полноценному прекращению огня.
"Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" - сказал Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку.
Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что представители России и США на переговорах в Саудовской Аравии могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.