https://crimea.ria.ru/20250320/ssha-gotovyat-nepryamye-peregovory-rossii-i-ukrainy-v-er-riyade-1145115844.html

США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде

США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 20.03.2025

США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка готовится провести "непрямые переговоры" между представителями России и Украины в Саудовской Аравии. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T22:50

2025-03-20T22:50

2025-03-20T22:51

сша

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саудовская аравия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка готовится провести "непрямые переговоры" между представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, такая "челночная дипломатия" позволит понять условия каждой стороны и ускорит путь к полноценному прекращению огня.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что представители России и США на переговорах в Саудовской Аравии могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

саудовская аравия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, кит келлог, саудовская аравия, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, новости, в мире