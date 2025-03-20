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США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде
США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости Крым, 20.03.2025
США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка готовится провести "непрямые переговоры" между представителями России и Украины в Саудовской Аравии. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T22:50
2025-03-20T22:51
сша
кит келлог
саудовская аравия
россия
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переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка готовится провести "непрямые переговоры" между представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, такая "челночная дипломатия" позволит понять условия каждой стороны и ускорит путь к полноценному прекращению огня.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что представители России и США на переговорах в Саудовской Аравии могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, кит келлог, саудовская аравия, россия, украина, переговоры, политика, внешняя политика, новости, в мире
США готовят "непрямые переговоры" России и Украины в Эр-Рияде

США планируют провести "непрямые переговоры" России и Украины в Саудовской Аравии - Келлог

22:50 20.03.2025 (обновлено: 22:51 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на автомобиле помощника госсекретаря США
Флаг США на автомобиле помощника госсекретаря США - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Америка готовится провести "непрямые переговоры" между представителями России и Украины в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, такая "челночная дипломатия" позволит понять условия каждой стороны и ускорит путь к полноценному прекращению огня.
"Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?". Вы поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы ваши условия?" - сказал Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку.
Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что представители России и США на переговорах в Саудовской Аравии могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАКит КеллогСаудовская АравияРоссияУкраинаПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовостиВ мире
 
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