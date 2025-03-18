https://crimea.ria.ru/20250318/22-milliarda-chastnykh-investitsiy-privlekli-v-ekonomiku-kryma-i-sevastopolya-1145014328.html

22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя

22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 18.03.2025

22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя

Крым и Севастополь получили более 22 миллиардов частных инвестиций. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Также он отметил... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T12:44

2025-03-18T12:44

2025-03-18T12:49

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получили более 22 миллиардов частных инвестиций. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Также он отметил неплохие темпы по жилищному строительству. В том числе свой вклад внесли инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. Реализованные проекты простимулировали ввод более 215 000 квадратных метров жилья.С 2019 года обновлено порядка 500 общественных территорий и дворов. Причем при выборе мест участвуют и сами крымчане и севастопольцы, отметил зампредседателя правительства.На полуострове строятся крупные объекты. Например, Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории, корпуса международного детского центра "Артек", культурный кластер в Севастополе, перечислил Хуснуллин.Много сделано и в части дорожного строительства, отметил он. Обеспечивается устойчивая дорожная связь Крыма и Севастополя с другими регионами России, создаются удобные скоростные маршруты. В общей сложности с 2015 года за счет средств федерального бюджета построено и отремонтировано свыше 1 200 километров дорог. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на полуострове уложено более 18 миллионов квадратных метров асфальта.Среди значимых дорожных объектов – трасса "Таврида". С августа 2020 года, когда запустили движение по магистрали, там зафиксировано уже более 23 миллионов проездов. Среднесуточная интенсивность движения – порядка 14 000 машин, привел цифры зампредседателя правительства. Продолжается строительство съездов с трассы, развитием Азовского кольца и дорогами в населенных пунктах.Важный блок работы – создание благоприятного инвестиционного климата, подчеркнул Хуснуллин. На полуострове действует свободная экономическая зона, которая насчитывает более 1500 участников. Благодаря им введено в эксплуатацию 6 400 объектов инфраструктуры и создано более 111 000 рабочих мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин