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22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя
22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 18.03.2025
22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя
Крым и Севастополь получили более 22 миллиардов частных инвестиций. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Также он отметил... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T12:44
2025-03-18T12:49
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получили более 22 миллиардов частных инвестиций. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Также он отметил неплохие темпы по жилищному строительству. В том числе свой вклад внесли инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. Реализованные проекты простимулировали ввод более 215 000 квадратных метров жилья.С 2019 года обновлено порядка 500 общественных территорий и дворов. Причем при выборе мест участвуют и сами крымчане и севастопольцы, отметил зампредседателя правительства.На полуострове строятся крупные объекты. Например, Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории, корпуса международного детского центра "Артек", культурный кластер в Севастополе, перечислил Хуснуллин.Много сделано и в части дорожного строительства, отметил он. Обеспечивается устойчивая дорожная связь Крыма и Севастополя с другими регионами России, создаются удобные скоростные маршруты. В общей сложности с 2015 года за счет средств федерального бюджета построено и отремонтировано свыше 1 200 километров дорог. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на полуострове уложено более 18 миллионов квадратных метров асфальта.Среди значимых дорожных объектов – трасса "Таврида". С августа 2020 года, когда запустили движение по магистрали, там зафиксировано уже более 23 миллионов проездов. Среднесуточная интенсивность движения – порядка 14 000 машин, привел цифры зампредседателя правительства. Продолжается строительство съездов с трассы, развитием Азовского кольца и дорогами в населенных пунктах.Важный блок работы – создание благоприятного инвестиционного климата, подчеркнул Хуснуллин. На полуострове действует свободная экономическая зона, которая насчитывает более 1500 участников. Благодаря им введено в эксплуатацию 6 400 объектов инфраструктуры и создано более 111 000 рабочих мест.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
марат хуснуллин
22 миллиарда частных инвестиций привлекли в экономику Крыма и Севастополя

В экономику Крыма и Севастополя привлекли 22 миллиарда рублей частных инвестиций

12:44 18.03.2025 (обновлено: 12:49 18.03.2025)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаСтроительство музейного комплекса в Севастополе
Строительство музейного комплекса в Севастополе
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получили более 22 миллиардов частных инвестиций. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Также он отметил неплохие темпы по жилищному строительству. В том числе свой вклад внесли инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. Реализованные проекты простимулировали ввод более 215 000 квадратных метров жилья.
С 2019 года обновлено порядка 500 общественных территорий и дворов. Причем при выборе мест участвуют и сами крымчане и севастопольцы, отметил зампредседателя правительства.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаСквер на улице Новикова, Балаклава, Севастополь
Сквер на улице Новикова, Балаклава, Севастополь
1 из 2
Сквер на улице Новикова, Балаклава, Севастополь
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаЦентральная городская площадь, Ялта
Центральная городская площадь, Ялта
2 из 2
Центральная городская площадь, Ялта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
1 из 2
Сквер на улице Новикова, Балаклава, Севастополь
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
2 из 2
Центральная городская площадь, Ялта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
На полуострове строятся крупные объекты. Например, Федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории, корпуса международного детского центра "Артек", культурный кластер в Севастополе, перечислил Хуснуллин.
Много сделано и в части дорожного строительства, отметил он. Обеспечивается устойчивая дорожная связь Крыма и Севастополя с другими регионами России, создаются удобные скоростные маршруты. В общей сложности с 2015 года за счет средств федерального бюджета построено и отремонтировано свыше 1 200 километров дорог. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на полуострове уложено более 18 миллионов квадратных метров асфальта.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаТрасса "Таврида" в Крыму
Трасса Таврида в Крыму
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Трасса "Таврида" в Крыму
Среди значимых дорожных объектов – трасса "Таврида". С августа 2020 года, когда запустили движение по магистрали, там зафиксировано уже более 23 миллионов проездов. Среднесуточная интенсивность движения – порядка 14 000 машин, привел цифры зампредседателя правительства. Продолжается строительство съездов с трассы, развитием Азовского кольца и дорогами в населенных пунктах.
Важный блок работы – создание благоприятного инвестиционного климата, подчеркнул Хуснуллин. На полуострове действует свободная экономическая зона, которая насчитывает более 1500 участников. Благодаря им введено в эксплуатацию 6 400 объектов инфраструктуры и создано более 111 000 рабочих мест.
"Все эти достижения – результат слаженной работы федеральных, региональных властей, бизнеса и, конечно, самих жителей Крыма и Севастополя. Впереди еще много задач, которыми будем усиленно заниматься", – подытожил зампредседателя правительства.
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Марат Хуснуллин
 
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