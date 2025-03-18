https://crimea.ria.ru/20250318/chernoe-more-prodolzhaet-vybrasyvat-mazut-na-bereg-kubani-1145025779.html

Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани

Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани

Новые выбросы мазута 18 марта обнаружили в трех муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T19:51

2025-03-18T19:51

2025-03-18T19:51

краснодарский край

черное море

экология

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута 18 марта обнаружили в трех муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Небольшие фрагменты нефтепродуктов нашли на пляже в поселке Джемет под Анапой.В оперштабе уточняют, что при выявлении новых выбросов их убирают в первую очередь, а затем продолжают деликатную очистку берега на основной территории пляжей.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Ранее сообщалось, что владельцы затонувших в Керченском проливе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазутВыбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжиДельфины массово выбрасываются на пляжи Краснодарского края

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черное море

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, черное море, экология, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, новости, кубань