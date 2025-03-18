Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани
Новые выбросы мазута обнаружили у берегов Краснодарского края
© Оперштаб Краснодарский крайМазут на пляже в Анапе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута 18 марта обнаружили в трех муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Небольшие фрагменты нефтепродуктов нашли на пляже в поселке Джемет под Анапой.
"Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Лабинского и Мостовского районов, за ними закреплены территории на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской. На остальных территориях, за которые отвечают команды муниципалитетов, выбросов мазута не обнаружили", - пишут в специальном Telegram-канале.
В оперштабе уточняют, что при выявлении новых выбросов их убирают в первую очередь, а затем продолжают деликатную очистку берега на основной территории пляжей.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Ранее сообщалось, что владельцы затонувших в Керченском проливе судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: