Рейтинг@Mail.ru
На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250315/na-trudnodostupnykh-plyazhakh-sevastopolya-obnaruzhili-mazut-1144956125.html
На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут
На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 15.03.2025
На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут
В Севастополе на труднодоступных городских пляжах еще остаются мазутные пятна на гальке и крупных камнях. Со следующей недели волонтеры начнут убирать... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T13:35
2025-03-15T13:35
севастополь
михаил развожаев
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
экология
пляжи
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0f/1144955991_0:404:960:944_1920x0_80_0_0_15e3550a76e8bd9dab368d08b9f6db87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на труднодоступных городских пляжах еще остаются мазутные пятна на гальке и крупных камнях. Со следующей недели волонтеры начнут убирать последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе с берега. Такое поручение дал губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что сейчас остатки выбросов с севастопольского побережья убирают профильные ведомства. А со следующей недели к работам подключат волонтеров."Очевидно, что помощь волонтеров будет не лишней. Поэтому поручил нашему Штабу общественной поддержки в рамках городских субботников организовать выезды волонтеров на эти территории со следующей недели", - подчеркнул Развожаев.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию СевастополяБолее 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливеБерег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута
севастополь
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0f/1144955991_0:314:960:1034_1920x0_80_0_0_2805688ec2053bc073e718bd6a42303f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, пляжи, новости севастополя
На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут

В Севастополе волонтеры будут убирать мазут с труднодоступных пляжей

13:35 15.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевМазут на пляже в Севастополе
Мазут на пляже в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на труднодоступных городских пляжах еще остаются мазутные пятна на гальке и крупных камнях. Со следующей недели волонтеры начнут убирать последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе с берега. Такое поручение дал губернатор региона Михаил Развожаев.
"На дальних и труднодоступных пляжах, как я сам лично убедился сегодня, пятна мазута еще местами есть, особенно в тех местах, куда не доходит вода, или на больших камнях есть застарелые пятна", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сейчас остатки выбросов с севастопольского побережья убирают профильные ведомства. А со следующей недели к работам подключат волонтеров.
"Очевидно, что помощь волонтеров будет не лишней. Поэтому поручил нашему Штабу общественной поддержки в рамках городских субботников организовать выезды волонтеров на эти территории со следующей недели", - подчеркнул Развожаев.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя
Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
Берег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута
 
СевастопольМихаил РазвожаевРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореЭкологияПляжиНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Очередь на Крымский мост удвоилась за час
14:59В Бахчисарае простились с героем СВО Александром Плахтий
14:34Новый автобусный маршрут связал Севастополь и Сочи
14:21Русские богатыри сражаются в Симферополе в честь Крымской весны
14:03Киев несет громадные потери - за сутки уничтожены еще 1265 солдат ВСУ
13:43Украинский МиГ-29 сбит в воздушном бою
13:35На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут
13:21Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема
13:12Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте
12:52Немецкий беспилотник с отравляющими веществами сбили в ЛНР
12:39Отмыли 10 млрд на "крипте" – в РФ разоблачили крупную наркогруппировку
12:22В Сочи загорелся национальный парк
12:08В России для иноагентов хотят ввести уголовную ответственность
12:04Освобождены еще два населенных пункта Курской области
11:48Разминирование Курской области: ВСУ разбросали "лепестки" и бомбы НАТО
11:29В Симферополе на сутки отключат воду
11:19Ребенок умер после взрыва газа в Тобольске
11:04У Крымского моста выросла очередь
10:59Мошенники месяц "обрабатывали" жителя Севастополя и украли 6,5 миллионов
10:42На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель
Лента новостейМолния