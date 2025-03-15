https://crimea.ria.ru/20250315/na-trudnodostupnykh-plyazhakh-sevastopolya-obnaruzhili-mazut-1144956125.html

На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут

На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут - РИА Новости Крым, 15.03.2025

На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут

В Севастополе на труднодоступных городских пляжах еще остаются мазутные пятна на гальке и крупных камнях. Со следующей недели волонтеры начнут убирать... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T13:35

2025-03-15T13:35

2025-03-15T13:35

севастополь

михаил развожаев

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

экология

пляжи

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на труднодоступных городских пляжах еще остаются мазутные пятна на гальке и крупных камнях. Со следующей недели волонтеры начнут убирать последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе с берега. Такое поручение дал губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор отметил, что сейчас остатки выбросов с севастопольского побережья убирают профильные ведомства. А со следующей недели к работам подключат волонтеров."Очевидно, что помощь волонтеров будет не лишней. Поэтому поручил нашему Штабу общественной поддержки в рамках городских субботников организовать выезды волонтеров на эти территории со следующей недели", - подчеркнул Развожаев.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию СевастополяБолее 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливеБерег в Ласпи под Севастополем полностью очистили от мазута

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, пляжи, новости севастополя