https://crimea.ria.ru/20250310/rospotrebnadzor-i-vodolazy-mchs-doobsleduyut-beregovuyu-liniyu-sevastopolya-1144794759.html

Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя

Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Роспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя

Специалисты спасательной службы должны еще раз проверить всю береговую полосу Севастополя на предмет выброса мазута. Такое поручение на аппаратном совещании дал РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T12:39

2025-03-10T12:39

2025-03-10T12:39

крым

севастополь

новости крыма

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Специалисты спасательной службы должны еще раз проверить всю береговую полосу Севастополя на предмет выброса мазута. Такое поручение на аппаратном совещании дал губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, сейчас ситуация стабильная. На официальных пляжах, которые предполагаются к открытию в этом году, проводится отбор проб воды. Специалисты Спасательной службы Севастополя вместе с водолазами МЧС России продолжают обследование прибрежной территории.За все время с береговой линии города на специализированную площадку суммарно вывезли 850 тонн загрязненного грунта.Тем временем на нескольких участках береговой полосы Анапы 9 марта зафиксировали новые выбросы мазута, сообщает оперштаб Краснодарского края. Мазут нашли на пляжах Анапы – Центральном и недалеко от оздоровительного центра "Премьера".15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса ПанагияБолее 100 птиц проходят реабилитацию на Кубани после разлива мазутаВТБ направит 25 млн рублей на устранение разлива мазута в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, михаил развожаев