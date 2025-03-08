https://crimea.ria.ru/20250308/poslednie-fragmenty-tankera-volgoneft-239-vyvezli-s-mysa-panagiya-1144765626.html

Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия

Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия

Последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T18:29

2025-03-08T18:29

2025-03-08T18:29

краснодарский край

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия, сообщает оперштаб Краснодарского края.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Первый этап работ по разделке севшего на мель у мыса Панагия танкера "Волгонефть-239" стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем была демонтирована вся надстройка танкера, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части судна. Для этого его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование для откачки груза. 7 марта были завершены работы по разделке кормовой части танкера.До начала разделки из внутренних резервуаров из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо, провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливеУникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моряМазут со дна Черного моря стали собирать новым способом

краснодарский край

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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