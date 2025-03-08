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Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия
Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия
Последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T18:29
2025-03-08T18:29
краснодарский край
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия, сообщает оперштаб Краснодарского края.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Первый этап работ по разделке севшего на мель у мыса Панагия танкера "Волгонефть-239" стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем была демонтирована вся надстройка танкера, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части судна. Для этого его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование для откачки груза. 7 марта были завершены работы по разделке кормовой части танкера.До начала разделки из внутренних резервуаров из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо, провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливеУникальный аэрощуп научат собирать мазут со дна Черного моряМазут со дна Черного моря стали собирать новым способом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодарский край, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, новости
Последние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия

С мыса Панагия вывезли последние детали танкера "Волгонефть-239"

18:29 08.03.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайПоследние фрагменты танкера "Волгонефть-239" вывезли с мыса Панагия
Последние фрагменты танкера Волгонефть-239 вывезли с мыса Панагия
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Последние части кормы севшего на мель танкера "Волгонефть-239" извлекли из воды и увезли с мыса Панагия, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"8 марта мыс Панагия покинули последние детали танкера - гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки", - говорится в сообщении.
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Первый этап работ по разделке севшего на мель у мыса Панагия танкера "Волгонефть-239" стартовал 31 января, когда специалисты начали резать переходный мостик. Затем была демонтирована вся надстройка танкера, включая внутренние помещения.
После этого перешли к самому сложному этапу операции — разделке подводной части судна. Для этого его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование для откачки груза. 7 марта были завершены работы по разделке кормовой части танкера.
До начала разделки из внутренних резервуаров из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо, провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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