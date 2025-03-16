https://crimea.ria.ru/20250316/vsu-ustroili-massirovannuyu-ataku-kurskoy-oblasti-1144973653.html

ВСУ устроили массированную атаку Курской области

ВСУ устроили массированную атаку Курской области - РИА Новости Крым, 16.03.2025

ВСУ устроили массированную атаку Курской области

Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Курской областью 27 беспилотников ВСУ, еще два украинских дрона ликвидированы над территорией Орловской... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T20:05

2025-03-16T20:05

2025-03-16T20:09

министерство обороны рф

курская область

орловская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

пво

всу (вооруженные силы украины)

александр хинштейн

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f1ed2bb0159d7f5cd31b99b7c7a20fd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Курской областью 27 беспилотников ВСУ, еще два украинских дрона ликвидированы над территорией Орловской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным врио губернатора Александра Хинштейна, в Железногорске из-за падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы. На территории завода "Вагонмаш" обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии.Пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн. На местах происшествия работают оперативные службы, в том числе машины скорой помощи. Больница Железногорска переведена в повышенный режим готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250316/cily-pvo-za-noch-sbili-31-ukrainskiy-bespilotnik-nad-chetyrmya-regionami-1144964263.html

курская область

орловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, орловская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), александр хинштейн, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)