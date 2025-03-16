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ВСУ устроили массированную атаку Курской области - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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ВСУ устроили массированную атаку Курской области
ВСУ устроили массированную атаку Курской области - РИА Новости Крым, 16.03.2025
ВСУ устроили массированную атаку Курской области
Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Курской областью 27 беспилотников ВСУ, еще два украинских дрона ликвидированы над территорией Орловской... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T20:05
2025-03-16T20:09
министерство обороны рф
курская область
орловская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пво
всу (вооруженные силы украины)
александр хинштейн
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Курской областью 27 беспилотников ВСУ, еще два украинских дрона ликвидированы над территорией Орловской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным врио губернатора Александра Хинштейна, в Железногорске из-за падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы. На территории завода "Вагонмаш" обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии.Пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн. На местах происшествия работают оперативные службы, в том числе машины скорой помощи. Больница Железногорска переведена в повышенный режим готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, курская область, орловская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, всу (вооруженные силы украины), александр хинштейн, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
ВСУ устроили массированную атаку Курской области

27 беспилотников ВСУ сбиты над Курской областью менее чем за час – Минобороны РФ

20:05 16.03.2025 (обновлено: 20:09 16.03.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Курской областью 27 беспилотников ВСУ, еще два украинских дрона ликвидированы над территорией Орловской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 18:20 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БпЛА – над территорией Курской области и два БпЛА – над территорией Орловской области", – сказано в сообщении.
По данным врио губернатора Александра Хинштейна, в Железногорске из-за падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы. На территории завода "Вагонмаш" обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии.
Пострадавших нет, подчеркнул Хинштейн. На местах происшествия работают оперативные службы, в том числе машины скорой помощи. Больница Железногорска переведена в повышенный режим готовности.
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Министерство обороны РФКурская областьОрловская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Александр ХинштейнРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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