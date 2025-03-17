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Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе
В Севастополе самые высокие заплаты, по данным за прошлый год, были зафиксированы у сотрудников отрасли сухопутного транспорта, а в Крыму больше всех получают... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T09:16
2025-03-17T09:16
зарплата
крым
севастополь
новости крыма
рейтинг
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе самые высокие заплаты, по данным за прошлый год, были зафиксированы у сотрудников отрасли сухопутного транспорта, а в Крыму больше всех получают те, кто задействован в строительстве. Результаты исследования публикует РИА Новости.Так, в рейтинге по уровню зарплат в отраслях в 2024 году Севастополь оказался на 61 строчке, а Крым на 64-м месте среди 85 российских регионов.Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях в 2024 году. На Сахалине в отрасли добычи нефти и газа средняя зарплата составила 317 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 244 рублей в месяц. В Москве больше всего платят за финансовые услуги – в среднем 302 тысячи рублей в месяц.На последних строчках рейтинга – Калмыкия, Ингушетия и Чечня. В этих регионах самые высокие зарплаты у сотрудников госслужбы – от 54 до 60 тысяч рублей соответственно.При этом данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям нет.Как отмечают авторы исследования, рынок труда в 2024 году в России продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Наблюдающийся кадровый дефицит увеличил конкуренцию между работодателями и привел к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). Уровень безработицы в конце года составил только 2,3%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымчане реже других в России берут кредиты в банкахНазван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 годуКрым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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зарплата, крым, севастополь, новости крыма, рейтинг, россия
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе самые высокие зарплаты в строительстве и в транспортной отрасли

09:16 17.03.2025
 
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Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе самые высокие заплаты, по данным за прошлый год, были зафиксированы у сотрудников отрасли сухопутного транспорта, а в Крыму больше всех получают те, кто задействован в строительстве. Результаты исследования публикует РИА Новости.
Так, в рейтинге по уровню зарплат в отраслях в 2024 году Севастополь оказался на 61 строчке, а Крым на 64-м месте среди 85 российских регионов.
В Севастополе по итогам прошлого года самые большие зарплаты получают работники сухопутного транспорта, где средняя ставка составила 78 тысяч рублей. В Крыму отрасль с наивысшей зарплатой – строительство, средняя зарплата здесь по итогам прошлого года составила 75 тысяч рублей.
Сахалинская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ занимают лидирующие позиции в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях в 2024 году. На Сахалине в отрасли добычи нефти и газа средняя зарплата составила 317 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 244 рублей в месяц. В Москве больше всего платят за финансовые услуги – в среднем 302 тысячи рублей в месяц.
На последних строчках рейтинга – Калмыкия, Ингушетия и Чечня. В этих регионах самые высокие зарплаты у сотрудников госслужбы – от 54 до 60 тысяч рублей соответственно.
При этом данных по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям нет.
Как отмечают авторы исследования, рынок труда в 2024 году в России продолжил меняться и подстраиваться под новые экономические реалии. Наблюдающийся кадровый дефицит увеличил конкуренцию между работодателями и привел к заметному росту зарплат и обновлению минимумов по безработице. Так, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2024 год, по данным Росстата, выросли на 18,3% до 76,5 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). Уровень безработицы в конце года составил только 2,3%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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