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Крымчане реже других в России берут кредиты в банках

Крымчане реже других в России берут кредиты в банках - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Крымчане реже других в России берут кредиты в банках

Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения. Об этом свидетельствуют данные Центра экономических исследований... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T07:07

2025-02-24T07:07

2025-02-24T07:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Крым вошел в число лидеров среди регионов России по минимальной закредитованности населения. Об этом свидетельствуют данные Центра экономических исследований РИА Рейтинг.По данным рейтинга, сильнее всего закредитованы жители Тывы и Калмыкии. При этом Крым и Севастополь также заняли второе и третье места по приросту задолженности, который составил 21,7% и 20,4% соответственно.В целом объем долгов россиян перед банками на 1 января 2025 года составил 34,9 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 5,5%. По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного жителя страны в 2024 году увеличился на 24 тысячи рублей, до 459 тысяч. Вместе с тем средняя номинальная зарплата выросла заметно больше, чем задолженность. Аналитики отмечают, что в основном задолженность росла из-за ипотечных кредитов, в том числе по программам субсидируемого льготного кредитования. В целом на ипотечные кредиты в приходится более половины всех банковских долгов россиян.В России с февраля ужесточится банковское законодательство в борьбе с финансовыми мошенниками. Госдума примет полностью одобренный в январе в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты, сообщил ранее депутат ГД РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в КрымуОбманутые аферистами клиенты банков смогут не возвращать кредитЕсли банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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