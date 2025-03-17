https://crimea.ria.ru/20250317/chto-i-kogda-izmenitsya-v-zaschite-personalnykh-dannykh-v-rossii-1144871638.html

Что и когда изменится в защите персональных данных в России

Что и когда изменится в защите персональных данных в России - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Что и когда изменится в защите персональных данных в России

С 30 мая 2025 года в России в силу вступают изменения в закон, которые усиливают ответственность за обработку персональных данных. О законе в эфире радио... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T07:10

2025-03-17T07:10

2025-03-17T07:10

радио "спутник в крыму"

защита персональных данных

николай тищенко

общественная палата крыма

закон и право

киберпреступность

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар РИА Новости Крым. С 30 мая 2025 года в России в силу вступают изменения в закон, которые усиливают ответственность за обработку персональных данных. О законе в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказывал адвокат, председатель экспертного совета Общественной палаты Крыма Николай Тищенко."Под обработкой подразумевается и получение, и хранение, и передача отдельным лицам – большое количество действий. Работа по регулированию ответственности и порядка обращения с персональными данными активизировалась со стороны властей с конца 2023 года, в начале 2024 года был принят закон, часть положений которого вступает в силу 30 мая этого года. Введена ответственность, в том числе и уголовная, за разные действия с персональными данными и общая ответственность – 4 года лишения свободы, но в случае с несовершеннолетними – до 5 лет", – объяснил эксперт.Также законом введены дополнительные правила: в случае утечки данных предприятия должны в течение суток сообщить в Роскомнадзор об этом и в течение трех суток провести проверку и также сообщить о ее результатах.Кроме того, государство ввело запрет за хранение персональных данных на иностранных серверах, так как это тоже было причиной утечек.По словам Тищенко, штрафы для юрлиц достигнут 18 миллионов, для физлиц будут исчисляться сотнями тысяч рублей. Он уверен, что закон направлен на то, чтобы положить конец массовым преступным мошенничествам:И также разъяснил, что разницы между обработкой персональных данных детей и взрослых нет. Также эксперт сказал, что в силу общих норм закона за действия работника отвечает работодатель."Работник, если будет изобличен в своих действиях, то он будет лично привлечен либо к административной, либо к уголовной ответственности – в зависимости от конкретных обстоятельств. Работодатель же в любом случае понесет материальную ответственность, что он допустил такие действия своего работника", – подытожил Тищенко.По статистике юриста, за последние 10 лет было совсем небольшое количество уголовных дел, к которым привлекались, например, работники салонов мобильной связи за "слив" информации.Тищенко также предупредил, что максимально безопасных организаций для защиты персональных данных не существует: "Везде работают люди, а люди могут совершить какое-то правонарушение".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данныеПерсональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлятьВ России разрешили использовать биометрию для посадки на поезд

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защита персональных данных, николай тищенко, общественная палата крыма, закон и право, киберпреступность, кибербезопасность