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Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять
Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять
Законодательство о персональных данных в России только формируется, и четких критериев пока не прописано. Однако есть общее действующее правило, которое... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T21:41
2025-01-26T21:41
радио "спутник в крыму"
защита персональных данных
цифровая безопасность
общество
совет эксперта
биометрические данные
екатерина денисова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Законодательство о персональных данных в России только формируется, и четких критериев пока не прописано. Однако есть общее действующее правило, которое обязывает запрашивать согласие на их передачу всех, кроме государственных учреждений и организаций, правоохранительных органов и банков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Крыма Екатерина Денисова.Она подчеркнула, что в соответствии с законодательством, к персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, образование, квалификация, контактная информация (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и пр.), семейное положение, наличие или отсутствие детей. А также некоторые факты биографии человека, его финансовое положение и изображение лица, по которому можно установить личность."Конституцией Российской Федерации гарантируются основные права и законные интересы граждан. Соответственно, и личная, конфиденциальная информация охраняется законом", – отметила адвокат.По словам Денисовой, законодательство о персональных данных в России сейчас только формируется, потому "максимально четких критериев не прописано".Исключения в законе все же прописаны. В частности, без согласия гражданина его персональные данные могут использовать государственные учреждения. Это госорганы и организации, осуществляющие функции по защите, в том числе суды и правоохранительные органы.Также согласие не требуется при обращении за медицинскими услугами в государственные больницы и в рамках банковской деятельности, когда вы обязаны предоставить свои личные данные для идентификации, добавила Денисова.Она напомнила, что с 30 мая 2025 года размер административных штрафов за незаконную передачу личных данных о людях существенно увеличился для компаний.По слова Денисовой, если возникло подозрение, что ваши персональные данные передали посторонним, необходимо сразу же обратиться в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор, указав конкретную дату."Например, когда была оформлена банковская карта (если с этого дня возникли подозрения – ред.). Можно также написать непосредственно в банк, где они непременно проведут проверку, поскольку увеличился размер штрафов", – сказала Денисова.Всем без исключения гражданам адвокат советует быть осторожными при совершении операций и получении услуг с использованием личной информации.Также она предупредила о рисках всех, кто пользуется общественным бесплатным Wi-Fi, требующим идентификации.Адвокат подчеркнула, что гражданин, оставивший ранее где-либо – на почте, в магазине, на сайте, в больнице – свои персональные данные по закону имеет право в любой момент написать заявление на их отзыв."И эта организация обязана будет удовлетворить ваше заявление", – заключила юрист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за утечку персональных данных ввели штраф до 15 миллионов рублей "Ростелеком" сообщил об утечке данных Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном
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защита персональных данных, цифровая безопасность, общество, совет эксперта, биометрические данные, екатерина денисова
Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять

Адвокат дала советы по сохранению персональных данных от утечек

21:41 26.01.2025
 
© РИА Новости КрымМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Законодательство о персональных данных в России только формируется, и четких критериев пока не прописано. Однако есть общее действующее правило, которое обязывает запрашивать согласие на их передачу всех, кроме государственных учреждений и организаций, правоохранительных органов и банков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Крыма Екатерина Денисова.
Она подчеркнула, что в соответствии с законодательством, к персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, образование, квалификация, контактная информация (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и пр.), семейное положение, наличие или отсутствие детей. А также некоторые факты биографии человека, его финансовое положение и изображение лица, по которому можно установить личность.
"Конституцией Российской Федерации гарантируются основные права и законные интересы граждан. Соответственно, и личная, конфиденциальная информация охраняется законом", – отметила адвокат.
По словам Денисовой, законодательство о персональных данных в России сейчас только формируется, потому "максимально четких критериев не прописано".
"К сожалению, это и невозможно сделать, поскольку мы не можем все случаи, которые могут произойти в жизни человека, описать. Но по общему правилу абсолютно все должны брать согласие на обработку персональных данных", – уточнила Денисова.
Исключения в законе все же прописаны. В частности, без согласия гражданина его персональные данные могут использовать государственные учреждения. Это госорганы и организации, осуществляющие функции по защите, в том числе суды и правоохранительные органы.
Также согласие не требуется при обращении за медицинскими услугами в государственные больницы и в рамках банковской деятельности, когда вы обязаны предоставить свои личные данные для идентификации, добавила Денисова.
"В таких ситуациях, когда организация не может предоставить вам услугу в силу закона без личной информации, для ее защиты, чтобы снизить количество так называемого слива баз данных лиц и была введена повышенная ответственность, штрафы за нарушение обработки персональных данных", – отметила Денисова.
Она напомнила, что с 30 мая 2025 года размер административных штрафов за незаконную передачу личных данных о людях существенно увеличился для компаний.
По слова Денисовой, если возникло подозрение, что ваши персональные данные передали посторонним, необходимо сразу же обратиться в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор, указав конкретную дату.
"Например, когда была оформлена банковская карта (если с этого дня возникли подозрения – ред.). Можно также написать непосредственно в банк, где они непременно проведут проверку, поскольку увеличился размер штрафов", – сказала Денисова.
Всем без исключения гражданам адвокат советует быть осторожными при совершении операций и получении услуг с использованием личной информации.
"Я бы не рекомендовала оставлять на непроверенных сайтах свои паспортные данные, номер телефона, адреса электронных почт. И отправлять в мессенджерах копии паспортных данных, если вы подписываете договор, а сейчас много сделок онлайн. Предоставлять только после того, как вы убедились, что это действительно то должностное лицо либо представитель", – сказала Денисова.
Также она предупредила о рисках всех, кто пользуется общественным бесплатным Wi-Fi, требующим идентификации.
"Стоит понимать, что данные средства связи абсолютно не защищены и может происходить утечка персональных данных с вашего телефона, поисковых устройств, где вы вводите пароли и логины", – сказала юрист.
Адвокат подчеркнула, что гражданин, оставивший ранее где-либо – на почте, в магазине, на сайте, в больнице – свои персональные данные по закону имеет право в любой момент написать заявление на их отзыв.
"И эта организация обязана будет удовлетворить ваше заявление", – заключила юрист.
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