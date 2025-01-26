https://crimea.ria.ru/20250126/personalnye-dannye-kak-zaschitit-i-kogda-mozhno-otkazatsya-predostavlyat-1143577159.html

Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять

Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять

Законодательство о персональных данных в России только формируется, и четких критериев пока не прописано. Однако есть общее действующее правило, которое... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T21:41

2025-01-26T21:41

2025-01-26T21:41

радио "спутник в крыму"

защита персональных данных

цифровая безопасность

общество

совет эксперта

биометрические данные

екатерина денисова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Законодательство о персональных данных в России только формируется, и четких критериев пока не прописано. Однако есть общее действующее правило, которое обязывает запрашивать согласие на их передачу всех, кроме государственных учреждений и организаций, правоохранительных органов и банков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала адвокат адвокатской палаты Крыма Екатерина Денисова.Она подчеркнула, что в соответствии с законодательством, к персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, образование, квалификация, контактная информация (адрес, номер телефона, адрес электронной почты и пр.), семейное положение, наличие или отсутствие детей. А также некоторые факты биографии человека, его финансовое положение и изображение лица, по которому можно установить личность."Конституцией Российской Федерации гарантируются основные права и законные интересы граждан. Соответственно, и личная, конфиденциальная информация охраняется законом", – отметила адвокат.По словам Денисовой, законодательство о персональных данных в России сейчас только формируется, потому "максимально четких критериев не прописано".Исключения в законе все же прописаны. В частности, без согласия гражданина его персональные данные могут использовать государственные учреждения. Это госорганы и организации, осуществляющие функции по защите, в том числе суды и правоохранительные органы.Также согласие не требуется при обращении за медицинскими услугами в государственные больницы и в рамках банковской деятельности, когда вы обязаны предоставить свои личные данные для идентификации, добавила Денисова.Она напомнила, что с 30 мая 2025 года размер административных штрафов за незаконную передачу личных данных о людях существенно увеличился для компаний.По слова Денисовой, если возникло подозрение, что ваши персональные данные передали посторонним, необходимо сразу же обратиться в полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор, указав конкретную дату."Например, когда была оформлена банковская карта (если с этого дня возникли подозрения – ред.). Можно также написать непосредственно в банк, где они непременно проведут проверку, поскольку увеличился размер штрафов", – сказала Денисова.Всем без исключения гражданам адвокат советует быть осторожными при совершении операций и получении услуг с использованием личной информации.Также она предупредила о рисках всех, кто пользуется общественным бесплатным Wi-Fi, требующим идентификации.Адвокат подчеркнула, что гражданин, оставивший ранее где-либо – на почте, в магазине, на сайте, в больнице – свои персональные данные по закону имеет право в любой момент написать заявление на их отзыв."И эта организация обязана будет удовлетворить ваше заявление", – заключила юрист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за утечку персональных данных ввели штраф до 15 миллионов рублей "Ростелеком" сообщил об утечке данных Защита персональных данных от личных до корпоративных: коротко о главном

https://crimea.ria.ru/20250123/biometriya-v-obmen-na-uslugi-kak-zaschitit-lichnye-dannye-1143577806.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защита персональных данных, цифровая безопасность, общество, совет эксперта, биометрические данные, екатерина денисова