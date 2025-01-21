https://crimea.ria.ru/20250121/rostelekom-soobschil-ob-utechke-dannykh-1143530945.html
"Ростелеком" сообщил об утечке данных
"Ростелеком" сообщил об утечке данных - РИА Новости Крым, 21.01.2025
"Ростелеком" сообщил об утечке данных
В "Ростелекоме" прокомментировали вероятную утечку данных после анонимных постов об этой ситуации. Заявление компании разместило РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T14:20
2025-01-21T14:20
2025-01-21T14:25
ростелеком
новости
россия
связь
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133678128_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b74aa1a7b462dea4000b07943a5a8dd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В "Ростелекоме" прокомментировали вероятную утечку данных после анонимных постов об этой ситуации. Заявление компании разместило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.И уточнили, что сейчас занимаются изучением содержания базы данных. Это позволит определить, какая часть была скомпрометирована. Речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru."Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", – отметили в "Ростелекоме".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертЕще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133678128_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_4b221c1628173d6730fb4b9d145bb2d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростелеком, новости, россия, связь, интернет
"Ростелеком" сообщил об утечке данных
"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков
14:20 21.01.2025 (обновлено: 14:25 21.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В "Ростелекоме" прокомментировали вероятную утечку данных после анонимных постов об этой ситуации. Заявление компании разместило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз", – сообщили в "Ростелекоме".
И уточнили, что сейчас занимаются изучением содержания базы данных. Это позволит определить, какая часть была скомпрометирована. Речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru.
"Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", – отметили в "Ростелекоме".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: