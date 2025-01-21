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"Ростелеком" сообщил об утечке данных - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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"Ростелеком" сообщил об утечке данных
"Ростелеком" сообщил об утечке данных - РИА Новости Крым, 21.01.2025
"Ростелеком" сообщил об утечке данных
В "Ростелекоме" прокомментировали вероятную утечку данных после анонимных постов об этой ситуации. Заявление компании разместило РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В "Ростелекоме" прокомментировали вероятную утечку данных после анонимных постов об этой ситуации. Заявление компании разместило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.И уточнили, что сейчас занимаются изучением содержания базы данных. Это позволит определить, какая часть была скомпрометирована. Речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru."Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", – отметили в "Ростелекоме".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертЕще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму
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РИА Новости Крым
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ростелеком, новости, россия, связь, интернет
"Ростелеком" сообщил об утечке данных

"Ростелеком" сообщил об утечке данных у одного из подрядчиков

14:20 21.01.2025 (обновлено: 14:25 21.01.2025)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЦентр обработки данных
Центр обработки данных - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В "Ростелекоме" прокомментировали вероятную утечку данных после анонимных постов об этой ситуации. Заявление компании разместило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика. "Ростелеком" предпринял меры по устранению выявленных угроз", – сообщили в "Ростелекоме".
И уточнили, что сейчас занимаются изучением содержания базы данных. Это позволит определить, какая часть была скомпрометирована. Речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru.
"Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", – отметили в "Ростелекоме".
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