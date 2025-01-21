https://crimea.ria.ru/20250121/rostelekom-soobschil-ob-utechke-dannykh-1143530945.html

"Ростелеком" сообщил об утечке данных

"Ростелеком" сообщил об утечке данных - РИА Новости Крым, 21.01.2025

"Ростелеком" сообщил об утечке данных

В "Ростелекоме" прокомментировали вероятную утечку данных после анонимных постов об этой ситуации. Заявление компании разместило РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T14:20

2025-01-21T14:20

2025-01-21T14:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В "Ростелекоме" прокомментировали вероятную утечку данных после анонимных постов об этой ситуации. Заявление компании разместило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.И уточнили, что сейчас занимаются изучением содержания базы данных. Это позволит определить, какая часть была скомпрометирована. Речь идет о сайтах company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru."Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, где она доступна", – отметили в "Ростелекоме".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утечки персональных данных: кто виноват и что делать?О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертЕще один мобильный оператор отменил роуминг в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростелеком, новости, россия, связь, интернет