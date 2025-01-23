https://crimea.ria.ru/20250123/biometriya-v-obmen-na-uslugi-kak-zaschitit-lichnye-dannye-1143577806.html
Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данные
Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данные - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данные
На сегодняшний день никто в России не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-23T06:02
2025-01-23T06:02
2025-01-22T21:08
радио "спутник в крыму"
новости
биометрические данные
общество
совет эксперта
закон и право
россия
екатерина денисова
крым
товары и услуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На сегодняшний день никто в России не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила адвокат адвокатской палаты Крыма Екатерина Денисова.К персональным биометрическим данным человека относятся отпечаток пальца, биометрия лица и голос. И любой россиян имеет право отказаться предоставлять к ним доступ, подчеркнула эксперт.Для защиты прав граждан законодатель установил административную ответственность, подчеркнула она. Это штрафы для организаций, должностных лиц и предпринимателей, которые насильно обязывают потребителя предоставлять биометрию для получения какой-либо услуги или заключения, изменения и расторжения договора, уточнила Денисова.Ранее в Центре биометрических технологий заявили, что регистрация данных в Единой биометрической системе происходит исключительно добровольно, а для обработки этих данных требуется согласие гражданина. Принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию.Более того, по закону Единая биометрическая система не может использоваться для "упрощения" привлечения граждан к административной ответственности, выявления нарушителей или "автоматического" наложения штрафов.В августе 2024 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о разработке законопроекта, согласно которому иностранцы должны будут предоставлять биометрию для въезда в Россию. Отмечалось, что документом предлагается проведение эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства.В ноябре правительство России утвердило проведение эксперимента в два этапа, общей длительностью с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ – фейк МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов
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новости, биометрические данные, общество, совет эксперта, закон и право, россия, екатерина денисова, крым, товары и услуги
Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данные
В России требование биометрических данных в обмен на услуги является незаконным – адвокат
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
На сегодняшний день никто в России не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила адвокат адвокатской палаты Крыма Екатерина Денисова.
К персональным биометрическим данным человека относятся отпечаток пальца, биометрия лица и голос. И любой россиян имеет право отказаться предоставлять к ним доступ, подчеркнула эксперт.
"Биометрические данные сейчас беспрекословно охраняются. И если вы не дали согласия на их предоставление, никто не имеет права их получать", – подчеркнула Денисова.
Для защиты прав граждан законодатель установил административную ответственность, подчеркнула она. Это штрафы для организаций, должностных лиц и предпринимателей, которые насильно обязывают потребителя предоставлять биометрию для получения какой-либо услуги или заключения, изменения и расторжения договора, уточнила Денисова.
"Вы можете отказаться, а соответствующая сторона не имеет права вам отказать", – пояснила она.
Ранее в Центре биометрических технологий заявили, что регистрация данных в Единой биометрической системе происходит исключительно добровольно, а для обработки этих данных требуется согласие гражданина. Принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию.
Более того, по закону Единая биометрическая система не может использоваться для "упрощения" привлечения граждан к административной ответственности, выявления нарушителей или "автоматического" наложения штрафов.
В августе 2024 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило
о разработке законопроекта, согласно которому иностранцы должны будут предоставлять биометрию для въезда в Россию. Отмечалось, что документом предлагается проведение эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства.
В ноябре правительство России утвердило проведение эксперимента в два этапа, общей длительностью с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года.
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