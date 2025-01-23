https://crimea.ria.ru/20250123/biometriya-v-obmen-na-uslugi-kak-zaschitit-lichnye-dannye-1143577806.html

Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данные

Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данные - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Биометрия в обмен на услуги: как защитить личные данные

На сегодняшний день никто в России не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-23T06:02

2025-01-23T06:02

2025-01-22T21:08

радио "спутник в крыму"

новости

биометрические данные

общество

совет эксперта

закон и право

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товары и услуги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На сегодняшний день никто в России не имеет права обязывать граждан предоставить свои биометрические данные и отказывать в предоставлении услуг в случае их отсутствия. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила адвокат адвокатской палаты Крыма Екатерина Денисова.К персональным биометрическим данным человека относятся отпечаток пальца, биометрия лица и голос. И любой россиян имеет право отказаться предоставлять к ним доступ, подчеркнула эксперт.Для защиты прав граждан законодатель установил административную ответственность, подчеркнула она. Это штрафы для организаций, должностных лиц и предпринимателей, которые насильно обязывают потребителя предоставлять биометрию для получения какой-либо услуги или заключения, изменения и расторжения договора, уточнила Денисова.Ранее в Центре биометрических технологий заявили, что регистрация данных в Единой биометрической системе происходит исключительно добровольно, а для обработки этих данных требуется согласие гражданина. Принуждение к сдаче биометрических персональных данных запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто решил не регистрировать биометрию.Более того, по закону Единая биометрическая система не может использоваться для "упрощения" привлечения граждан к административной ответственности, выявления нарушителей или "автоматического" наложения штрафов.В августе 2024 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о разработке законопроекта, согласно которому иностранцы должны будут предоставлять биометрию для въезда в Россию. Отмечалось, что документом предлагается проведение эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда из страны иностранных граждан и лиц без гражданства.В ноябре правительство России утвердило проведение эксперимента в два этапа, общей длительностью с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней Банк России: отказ от передачи биометрии через заявление в МФЦ – фейк МВД возобновляет оформление биометрических загранпаспортов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, биометрические данные, общество, совет эксперта, закон и право, россия, екатерина денисова, крым, товары и услуги