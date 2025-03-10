https://crimea.ria.ru/20250310/kogda-primut-vazhnyy-dlya-kryma-zakon-o-gostevykh-domakh-1144605030.html

Когда примут важный для Крыма закон о гостевых домах

Когда примут важный для Крыма закон о гостевых домах - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Когда примут важный для Крыма закон о гостевых домах

Важный для Крыма закон о гостевых домах будет приниматься в марте текущего года сразу во втором и окончательном третьем чтениях, для этого уже все готово. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T06:22

2025-03-10T06:22

2025-03-10T06:22

радио "спутник в крыму"

валентина марнопольская

гостевые дома

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Важный для Крыма закон о гостевых домах будет приниматься в марте текущего года сразу во втором и окончательном третьем чтениях, для этого уже все готово. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила руководитель крымского отделения Гостинично-туристской ассоциации Валентина Марнопольская.Принятие этого долгожданного документа автоматически означает, что все изменения в закон об основах туристической деятельности, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, распространятся на граждан, сдающих в Крыму свои квартиры и дома в наем туристам."К сфере туристической деятельности и услугам средств размещения отнесены физические лица, чего раньше не было – были юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, которые имели право оказывать гостиничные услуги. Сейчас у нас в закон добавили физлицо, то есть это человек, сдающий комнату, квартиру. И для него будут прописаны отдельные правила", – уточнила Марнопольская.Она напомнила, что, согласно новому законодательству, гостевыми будут считаться все дома на землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), землях рекреации и территории садовых товариществ, жилые помещения в которых сдаются.Таким образом, по словам Марнопольской, новый федеральный реестр гостевых домов дополнит реестр классифицированных средств размещения, к которым на сегодняшний день отнесены четыре типа объектов: гостиницы и санатории (гостиничные услуги), базы отдыха и кемпинги (услуги средств размещения).Ранее глава комитета Госсовета Крым по курортам и туризму Роман Тихончук в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025 В новый морской курорт "Золотые пески" в Крыму инвесторы вложат 60 млрд Российские туристы выбирают Ялту для спортивного отдыха

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина марнопольская, гостевые дома, туризм, туризм в крыму, крым, новости, закон и право, мнения