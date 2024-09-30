https://crimea.ria.ru/20240930/chto-tormozit-prinyatie-zakona-o-gostevykh-domakh-v-krymu-1140744942.html

Что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму

Что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму

Не все генеральные планы населенных пунктов в Крыму могут сегодня "подстроиться" под существующую застройку гостевых домов, многие из которых появились в... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T21:31

2024-09-30T21:31

2024-09-30T21:31

радио "спутник в крыму"

гостевые дома

крым курортный

отдых в крыму

туризм в крыму

крым

роман тихончук

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Не все генеральные планы населенных пунктов в Крыму могут сегодня "подстроиться" под существующую застройку гостевых домов, многие из которых появились в "украинские времена" с нарушением целевого назначения земельных участков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.Проект закона о гостевых домах, хотя и получал правки разных экспертов, в том числе федеральных, все еще требует доработки, сказал председатель комитета."Инструмент должен быть рабочим, а на сегодняшний день я не вижу, чтобы он был применим. Формально принять закон и поставить людей в рамки, которые неисполнимы, я считаю, это неправильно. Если мы зарегулируем наши гостевые дома до уровня больших комплексов, гостиниц – это путь в никуда. Поэтому очень аккуратно подходим к законодательной инициативе, дорабатываем, чтобы принять удобный нормативный правовой документ, который будет понятен в первую очередь людям", – сказал Тихончук.При этом он подчеркнул, что новый закон не должен навредить государству и конкретным населенным пунктам, в частности, с точки зрения использования земли. И с этим, по словам главы профильного комитета, существуют проблемы, влияющие на оперативность урегулирования вопроса о гостевых домах на законодательном уровне.Максимально привести в порядок ситуацию в каждом регионе Крыма необходимо, учитывая региональные особенности, отметил он."Поэтому у нас постоянно идут консультации, в первую очередь, с бизнесом, и мы очень аккуратно все выверяем, чтобы не навредить", – сказал председатель комитета.По словам Тихончука, в одной только Евпатории сегодня около 600 объектов, которые функционируют как гостевые дома и требуют легализации."А с учетом того, что и на южном берегу такая же ситуация, в Большой Ялте, и на востоке Крыма, в масштабах республики это очень много, значимая часть, поэтому правила игры надо создавать", – добавил он.И выразил уверенность в том, что, когда закон с учетом всех нюансов будет принят, выгоду от него получат абсолютно все.Проблема гостевых домов в Крыму продолжает обсуждаться в Государственной Думе. А с 10 по 12 октября будет поднята на Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), которая пройдет в Ростове-на-Дону, отметил председатель комитета."Мы с председателем Госсовета Владимиром Андреевичем Константиновым в составе делегации будем поднимать вопрос о том, что мы должны решить и дать нашему бизнесу инструмент узаконить гостевые дома в Республике Крым. Это один из блоков законодательных вопросов, которые будут решаться в первую очередь", – подытожил Тихончук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в КрымуВыйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовыватьсяСтало больше винных туров и салонов: как в Крыму развивают энотуризм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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