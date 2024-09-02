Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться
Легализация гостевых домов дает им целый ряд преимуществ - минкурортов Крыма
© РИА Новости КрымСудак
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Крыму насчитали более девяти тысяч гостевых домов, которым предстоит легализоваться, что поможет обеспечить безопасный отдых для туристов и даст ряд преимуществ самим таким объектам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
"По итогам проведенной работы порядка девяти тысяч объектов в республике имеют признаки гостевых домов. Поэтому для Крыма одна из главнейших задач - интеграция в правовое поле малых индивидуальных средств размещения", - сказал министр.
По его мнению, легализовать такие объекты поможет соответствующий законопроект, который депутаты Госдумы РФ рассмотрят во втором чтении уже в рамках осенней сессии. К этому моменту со стороны Крыма предложено несколько поправок, в частности - об исключении из документа нормы о самостоятельной регистрации гостевых домов в специальном реестре без экспертной оценки.
Это поможет достигнуть главной цели - сделать услуги качественными и безопасными, считают в крымском профильном министерстве. Кроме того, минкурортов предлагает сохранить контрольно-ревизионные функции за аккредитованными организациями, которые проводят классификацию гостевых домов, поскольку силами министерства справиться с этой задачей будет невозможно ввиду из большого количества, подчеркнул министр.
"Выведение гостевых домов в правовое поле - это преимущество для них самих: появится возможность работать с туроператорами, получать меры господдержки, рекламировать услуги на сайтах-агрегаторах, участвовать в имиджевых мероприятиях", - подытожил гость эфира.
В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который легализует понятие "гостевой дом". В рамках эксперимента, который продлится до 31 декабря 2026 года, все гостевые дома должны зарегистрировать в специальном реестре Минэкономразвития. В Крыму эксперимент поддержали, но предложили внести ряд поправок, касающихся его участников.
Читайте также на РИА Новости Крым: