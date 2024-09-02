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Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться

Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться

В Крыму насчитали более девяти тысяч гостевых домов, которым предстоит легализоваться, что поможет обеспечить безопасный отдых для туристов и даст ряд... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T21:05

2024-09-02T21:05

2024-09-02T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В Крыму насчитали более девяти тысяч гостевых домов, которым предстоит легализоваться, что поможет обеспечить безопасный отдых для туристов и даст ряд преимуществ самим таким объектам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.По его мнению, легализовать такие объекты поможет соответствующий законопроект, который депутаты Госдумы РФ рассмотрят во втором чтении уже в рамках осенней сессии. К этому моменту со стороны Крыма предложено несколько поправок, в частности - об исключении из документа нормы о самостоятельной регистрации гостевых домов в специальном реестре без экспертной оценки. Это поможет достигнуть главной цели - сделать услуги качественными и безопасными, считают в крымском профильном министерстве. Кроме того, минкурортов предлагает сохранить контрольно-ревизионные функции за аккредитованными организациями, которые проводят классификацию гостевых домов, поскольку силами министерства справиться с этой задачей будет невозможно ввиду из большого количества, подчеркнул министр.В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который легализует понятие "гостевой дом". В рамках эксперимента, который продлится до 31 декабря 2026 года, все гостевые дома должны зарегистрировать в специальном реестре Минэкономразвития. В Крыму эксперимент поддержали, но предложили внести ряд поправок, касающихся его участников.Читайте также на РИА Новости Крым:Легализация гостевых домов в Крыму: когда примут закон и зачем это нужноЭксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в КрымуВ Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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