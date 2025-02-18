https://crimea.ria.ru/20250218/ostorozhnyy-optimizm-kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu-1144284108.html

"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025

"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025 - РИА Новости Крым, 18.02.2025

"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025

По предварительным оценкам властей Крыма и туроператоров, этим летом на полуостров могут приехать больше туристов, чем в 2024 году. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T15:45

2025-02-18T15:45

2025-02-18T15:47

радио "спутник в крыму"

крым

владимир константинов

туризм

туризм в крыму

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общество

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. По предварительным оценкам властей Крыма и туроператоров, этим летом на полуостров могут приехать больше туристов, чем в 2024 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Константинов отметил, что владельцы отелей и санаториев Крыма вложили "колоссальные инвестиции" в развитие собственной инфраструктуры, а для многих россиян за эти 10 лет полуостров стал любимым местом отдыха.В летний сезон в Крыму планируют работать 1100 гостиниц, здравниц и других объектов, а также парков, музеев и других объектов показа. По данным минкурортов республики, бронирование на майские праздники и летний отдых сохраняется на уровне прошлого года и сейчас составляет 27% и 33% соответственно.При этом глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на летоТуристы-одиночки выбирают Ялту"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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