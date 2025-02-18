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"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025 - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025
"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025 - РИА Новости Крым, 18.02.2025
"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025
По предварительным оценкам властей Крыма и туроператоров, этим летом на полуостров могут приехать больше туристов, чем в 2024 году. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T15:45
2025-02-18T15:47
радио "спутник в крыму"
крым
владимир константинов
туризм
туризм в крыму
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общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. По предварительным оценкам властей Крыма и туроператоров, этим летом на полуостров могут приехать больше туристов, чем в 2024 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Константинов отметил, что владельцы отелей и санаториев Крыма вложили "колоссальные инвестиции" в развитие собственной инфраструктуры, а для многих россиян за эти 10 лет полуостров стал любимым местом отдыха.В летний сезон в Крыму планируют работать 1100 гостиниц, здравниц и других объектов, а также парков, музеев и других объектов показа. По данным минкурортов республики, бронирование на майские праздники и летний отдых сохраняется на уровне прошлого года и сейчас составляет 27% и 33% соответственно.При этом глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на летоТуристы-одиночки выбирают Ялту"Крым продается хорошо": туроператоры рассказали о популярности региона
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крым, владимир константинов, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)
"Осторожный оптимизм": в Крыму дали прогноз на курортный сезон-2025

В Крыму курортный сезон-2025 имеет все шансы стать лучше предыдущего – Константинов

15:45 18.02.2025 (обновлено: 15:47 18.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. По предварительным оценкам властей Крыма и туроператоров, этим летом на полуостров могут приехать больше туристов, чем в 2024 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Мы общались с профильным министерством, с операторами, анализировали ситуацию. Мы испытываем осторожный оптимизм по поводу того, что этот курортный сезон у нас может быть даже лучше, чем летом прошлого года. В 2024 году у нас был рост (турпотока – ред.) более чем на 30%. А этот год должен быть еще лучше", - сказал спикер крымского парламента.
Константинов отметил, что владельцы отелей и санаториев Крыма вложили "колоссальные инвестиции" в развитие собственной инфраструктуры, а для многих россиян за эти 10 лет полуостров стал любимым местом отдыха.
В летний сезон в Крыму планируют работать 1100 гостиниц, здравниц и других объектов, а также парков, музеев и других объектов показа. По данным минкурортов республики, бронирование на майские праздники и летний отдых сохраняется на уровне прошлого года и сейчас составляет 27% и 33% соответственно.
При этом глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымВладимир КонстантиновТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмОбществоНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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