https://crimea.ria.ru/20250316/priyuty-dlya-bezdomnykh-sobak-v-krymu--chto-pomozhet-ikh-sozdaniyu-1144932819.html

Приюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданию

Приюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданию - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Приюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданию

Федеральный центр должен принимать финансовое участие в создании приютов для бездомных животных в регионах, а ответственность владельцев и заводчиков должна... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T19:10

2025-03-16T19:10

2025-03-16T19:10

радио "спутник в крыму"

леонид ивлев

животные

мнения

бездомные собаки

безопасность

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Федеральный центр должен принимать финансовое участие в создании приютов для бездомных животных в регионах, а ответственность владельцев и заводчиков должна быть повышена вплоть до уголовной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев.В конце февраля в Госдуме состоялось заседание рабочей группы, которая должна выработать проект законодательных инициатив, направленных на защиту людей от агрессивных собак. Предложенные нормы подразумевают передачу субъектам РФ полномочий по самостоятельному установлению предельных сроков содержания животных в приютах и по принятию других решений, связанных с обеспечением безопасности граждан. Предложения переданы в регионы, где должны как можно скорее рассмотреть законопроект.Это, по его мнению, одна из ключевых мер, которая поможет быстрее решить проблему с бездомными животными. Другое необходимое решение, которое должен учесть новый закон – усиление ответственности владельцев и заводчиков."Пока закон написан жестко, но будет второе чтение, будут изменения, в том числе их внесу я. Надо усилить ответственность людей за содержание собак. Масса случаев, когда человек уезжает с дачи в город и бросает собаку. Кроме того, необходима регистрация собак и должен быть контроль над заводчиками. Эту деятельность надо лицензировать, чтобы человек был подготовлен к этому роду занятия", – прокомментировал тему депутат.В последнее время в России участились случаи нападения собак на людей. 23 февраля в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку, хозяйку животных задержали. Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 7 марта уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на семилетнего ребенка в Керчи. 10 марта стало известно, что в Северске Томской домашняя такса насмерть загрызла новорожденного ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправкуЛюди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, животные, мнения, бездомные собаки, безопасность, закон и право