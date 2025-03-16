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Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт

Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт

Запад вряд ли когда-нибудь признает российский статус Крыма, но в этом нет необходимости, так как никаких международных норм на этот счет не существует. Такое... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T07:02

2025-03-16T07:02

2025-03-16T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад вряд ли когда-нибудь признает российский статус Крыма, но в этом нет необходимости, так как никаких международных норм на этот счет не существует. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала "Фонда развития гражданского общества" (ФоРГО), политолог и социолог Наталья Киселева.В чем уникальность референдума в Крыму"Ожидать признания западными политиками российского статуса Крыма, учитывая, что полуостров всегда был и остается вожделенной целью для антироссийского Запада, не стоит. Да, собственно, в этом и нет необходимости, так как никаких международных норм по обязательности признания изменения территориально-политического статуса регионов не существует", - сказала эксперт.В качестве примеров Киселева привела объединение Германии в 1990 году и отделение Косово в 2008 году. Изменение статуса сербского региона и даже целого государства ГДР не потребовали международного признания, как и недавнее изменение территориально-политического статуса Нагорного Карабаха, отметила политолог. При этом она указала, что все вышеуказанные территориальные изменения, в отличие от воссоединения Крыма с Россией, произошли без волеизъявления жителей.Руководитель крымского филиала ФоРГО также указала, что референдумы по изменению территориально-политического статуса регионов являются распространенной практикой во всем мире. В ХХ веке состоялось более 80 таких референдумов в разных частях света, а в первой четверти текущего столетия – уже более 30-ти.По словам Киселевой, двойные стандарты в последние десятилетия стали основным принципом для многих международных и не только политических, но даже спортивных, культурных и прочих организаций. Однако эта политика никак не помешает отпраздновать крымчанам и севастопольцам 11-летие своего возвращения на Родину.Крым возвращался в Россию не ради материальных благЭксперт также подчеркнула, что крымчане, голосуя на референдуме в 2014 году, не выбирали Россию как более развитое и благополучное в социально-экономическом отношении государство. Люди получили наконец-то возможность возвратиться на Родину, чем подавляющее большинство и воспользовалось.При этом Крым разительно изменился после 2014 года, что признают как жители полуострова, так и большинство жителей других регионов России. При этом в социологических опросах, проводимых после 2014 года по сегодняшний день, большинство респондентов отмечают геополитическое значение этого исторического события, обратила внимание эксперт.В частности, опрошенные граждане подчеркивали, что Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны, и что, воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы.Россияне не меняют мнение о КрымеГоворя об отношении крымчан и в целом россиян к возвращению Крыма в Россию, Киселева подчеркнула долговременную неизменность мнений к этому историческому событию. Она отметила, что как бы ни пытались социологи разных стран зафиксировать разочарование или изменение мнений жителей полуострова, у них ничего не получилось.Так, июне 2014 года в ходе опроса самой известной американской кампании Gallup крымчанам задавали вопрос: "Отражают ли результаты референдума 16 марта 2014 года об отделении от Украины мнение людей?" Утвердительно на этот вопрос ответили 83% респондентов. А в феврале 2015 года опрос, проведенный немецкой компанией GfK показал, что отношение крымчан к возвращению в Россию не изменилось. На вопрос, поддерживают ли они изменение статуса Крыма, 82% респондентов ответили – "да, определенно", а еще 11% ответили – "да, в основном".Немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS)*, деятельность которого в 2023 году была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной, весной 2017 года тоже проводил в Крыму массовый опрос, согласно которому 86% крымчан сказали, что, если бы референдум состоялся повторно, результат был бы таким же.В отличие от них, российские социологи изучают отношение граждан к событиям Крымской весны на протяжении 11-ти лет. И тоже получают практически идентичные результаты, указала эксперт. Например, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного к 5-летию возвращения Крыма в Россию, положительно оценивали этот факт в 2019 году 83% респондентов, а в текущем 2025 году – 86%.*признан Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией в РоссииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе РоссииКрым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман регионаАксенов заявил об уникальном рекорде Крыма

https://crimea.ria.ru/20240912/strakh-i-trepet-chem-stala-dlya-zapada-krymskaya-vesna--issledovanie-1140285781.html

https://crimea.ria.ru/20250316/referendum-v-krymu-v-2014-godu---spravka-1135725333.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, форго, наталья киселева, мнения, крымская весна, крым, политика, референдум