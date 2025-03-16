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Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт
Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт
Запад вряд ли когда-нибудь признает российский статус Крыма, но в этом нет необходимости, так как никаких международных норм на этот счет не существует. Такое... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T07:02
2025-03-16T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад вряд ли когда-нибудь признает российский статус Крыма, но в этом нет необходимости, так как никаких международных норм на этот счет не существует. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала "Фонда развития гражданского общества" (ФоРГО), политолог и социолог Наталья Киселева.В чем уникальность референдума в Крыму"Ожидать признания западными политиками российского статуса Крыма, учитывая, что полуостров всегда был и остается вожделенной целью для антироссийского Запада, не стоит. Да, собственно, в этом и нет необходимости, так как никаких международных норм по обязательности признания изменения территориально-политического статуса регионов не существует", - сказала эксперт.В качестве примеров Киселева привела объединение Германии в 1990 году и отделение Косово в 2008 году. Изменение статуса сербского региона и даже целого государства ГДР не потребовали международного признания, как и недавнее изменение территориально-политического статуса Нагорного Карабаха, отметила политолог. При этом она указала, что все вышеуказанные территориальные изменения, в отличие от воссоединения Крыма с Россией, произошли без волеизъявления жителей.Руководитель крымского филиала ФоРГО также указала, что референдумы по изменению территориально-политического статуса регионов являются распространенной практикой во всем мире. В ХХ веке состоялось более 80 таких референдумов в разных частях света, а в первой четверти текущего столетия – уже более 30-ти.По словам Киселевой, двойные стандарты в последние десятилетия стали основным принципом для многих международных и не только политических, но даже спортивных, культурных и прочих организаций. Однако эта политика никак не помешает отпраздновать крымчанам и севастопольцам 11-летие своего возвращения на Родину.Крым возвращался в Россию не ради материальных благЭксперт также подчеркнула, что крымчане, голосуя на референдуме в 2014 году, не выбирали Россию как более развитое и благополучное в социально-экономическом отношении государство. Люди получили наконец-то возможность возвратиться на Родину, чем подавляющее большинство и воспользовалось.При этом Крым разительно изменился после 2014 года, что признают как жители полуострова, так и большинство жителей других регионов России. При этом в социологических опросах, проводимых после 2014 года по сегодняшний день, большинство респондентов отмечают геополитическое значение этого исторического события, обратила внимание эксперт.В частности, опрошенные граждане подчеркивали, что Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны, и что, воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы.Россияне не меняют мнение о КрымеГоворя об отношении крымчан и в целом россиян к возвращению Крыма в Россию, Киселева подчеркнула долговременную неизменность мнений к этому историческому событию. Она отметила, что как бы ни пытались социологи разных стран зафиксировать разочарование или изменение мнений жителей полуострова, у них ничего не получилось.Так, июне 2014 года в ходе опроса самой известной американской кампании Gallup крымчанам задавали вопрос: "Отражают ли результаты референдума 16 марта 2014 года об отделении от Украины мнение людей?" Утвердительно на этот вопрос ответили 83% респондентов. А в феврале 2015 года опрос, проведенный немецкой компанией GfK показал, что отношение крымчан к возвращению в Россию не изменилось. На вопрос, поддерживают ли они изменение статуса Крыма, 82% респондентов ответили – "да, определенно", а еще 11% ответили – "да, в основном".Немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS)*, деятельность которого в 2023 году была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной, весной 2017 года тоже проводил в Крыму массовый опрос, согласно которому 86% крымчан сказали, что, если бы референдум состоялся повторно, результат был бы таким же.В отличие от них, российские социологи изучают отношение граждан к событиям Крымской весны на протяжении 11-ти лет. И тоже получают практически идентичные результаты, указала эксперт. Например, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного к 5-летию возвращения Крыма в Россию, положительно оценивали этот факт в 2019 году 83% респондентов, а в текущем 2025 году – 86%.*признан Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией в РоссииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе РоссииКрым при Украине жил в постоянном стрессе – муфтий мусульман регионаАксенов заявил об уникальном рекорде Крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, форго, наталья киселева, мнения, крымская весна, крым, политика, референдум
Когда Крым признают российским во всем мире – эксперт

В широком международном признании Крыма нет необходимости – эксперт

07:02 16.03.2025
 
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Крымская весна - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад вряд ли когда-нибудь признает российский статус Крыма, но в этом нет необходимости, так как никаких международных норм на этот счет не существует. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала "Фонда развития гражданского общества" (ФоРГО), политолог и социолог Наталья Киселева.

В чем уникальность референдума в Крыму

"Ожидать признания западными политиками российского статуса Крыма, учитывая, что полуостров всегда был и остается вожделенной целью для антироссийского Запада, не стоит. Да, собственно, в этом и нет необходимости, так как никаких международных норм по обязательности признания изменения территориально-политического статуса регионов не существует", - сказала эксперт.
В качестве примеров Киселева привела объединение Германии в 1990 году и отделение Косово в 2008 году. Изменение статуса сербского региона и даже целого государства ГДР не потребовали международного признания, как и недавнее изменение территориально-политического статуса Нагорного Карабаха, отметила политолог. При этом она указала, что все вышеуказанные территориальные изменения, в отличие от воссоединения Крыма с Россией, произошли без волеизъявления жителей.
Руководитель крымского филиала ФоРГО также указала, что референдумы по изменению территориально-политического статуса регионов являются распространенной практикой во всем мире. В ХХ веке состоялось более 80 таких референдумов в разных частях света, а в первой четверти текущего столетия – уже более 30-ти.
"Ни в одном из этих случаев так называемое "международное сообщество", голос которого узурпировала кучка западных политиков, не выражало своего несогласия с результатами проведенных референдумов, потому что давно насаждает политику двойных стандартов", - констатировала специалист.
По словам Киселевой, двойные стандарты в последние десятилетия стали основным принципом для многих международных и не только политических, но даже спортивных, культурных и прочих организаций. Однако эта политика никак не помешает отпраздновать крымчанам и севастопольцам 11-летие своего возвращения на Родину.

Крым возвращался в Россию не ради материальных благ

Эксперт также подчеркнула, что крымчане, голосуя на референдуме в 2014 году, не выбирали Россию как более развитое и благополучное в социально-экономическом отношении государство. Люди получили наконец-то возможность возвратиться на Родину, чем подавляющее большинство и воспользовалось.
При этом Крым разительно изменился после 2014 года, что признают как жители полуострова, так и большинство жителей других регионов России. При этом в социологических опросах, проводимых после 2014 года по сегодняшний день, большинство респондентов отмечают геополитическое значение этого исторического события, обратила внимание эксперт.
В частности, опрошенные граждане подчеркивали, что Крым и Севастополь играют ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны, и что, воссоединившись с Крымом, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы.
"Кроме геополитической роли возвращение Крыма в Россию сыграло важную роль в консолидации общества, получившего название "крымский консенсус". Этот консенсус на протяжении нескольких лет оказывал влияние на внутриполитические события, в том числе на выборах президента и федерального парламента. Затем его действие постепенно снизилось, а с 2022 года сменилось аналогичным "новороссийским консенсусом", - добавила социолог.

Россияне не меняют мнение о Крыме

Говоря об отношении крымчан и в целом россиян к возвращению Крыма в Россию, Киселева подчеркнула долговременную неизменность мнений к этому историческому событию. Она отметила, что как бы ни пытались социологи разных стран зафиксировать разочарование или изменение мнений жителей полуострова, у них ничего не получилось.
Так, июне 2014 года в ходе опроса самой известной американской кампании Gallup крымчанам задавали вопрос: "Отражают ли результаты референдума 16 марта 2014 года об отделении от Украины мнение людей?" Утвердительно на этот вопрос ответили 83% респондентов. А в феврале 2015 года опрос, проведенный немецкой компанией GfK показал, что отношение крымчан к возвращению в Россию не изменилось. На вопрос, поддерживают ли они изменение статуса Крыма, 82% респондентов ответили – "да, определенно", а еще 11% ответили – "да, в основном".
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Немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS)*, деятельность которого в 2023 году была признана Генпрокуратурой РФ нежелательной, весной 2017 года тоже проводил в Крыму массовый опрос, согласно которому 86% крымчан сказали, что, если бы референдум состоялся повторно, результат был бы таким же.
В отличие от них, российские социологи изучают отношение граждан к событиям Крымской весны на протяжении 11-ти лет. И тоже получают практически идентичные результаты, указала эксперт. Например, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного к 5-летию возвращения Крыма в Россию, положительно оценивали этот факт в 2019 году 83% респондентов, а в текущем 2025 году – 86%.
*признан Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией в России
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