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Аксенов заявил об уникальном рекорде Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Аксенов заявил об уникальном рекорде Крыма
Аксенов заявил об уникальном рекорде Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Аксенов заявил об уникальном рекорде Крыма
За 11 лет с момента воссоединения с Россией в Крыму сделано гораздо больше, чем за украинский и часть советского периодов истории полуострова. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T10:42
2025-03-14T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За 11 лет с момента воссоединения с Россией в Крыму сделано гораздо больше, чем за украинский и часть советского периодов истории полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, нужна "более тщательная проработка инструментов, механизмов, смет и проектов для того, чтобы за те же деньги делать большее количество объектов".Кроме того, необходимо в целом более эффективно подходить к модели финансирования мероприятий в Крыму и системе управления в целом, добавил он.Аксенов подчеркнул, что крымская власть не занимается "шапкозакидательством", поскольку впереди еще "очень много работы".В канун очередной годовщины Крымской весны представители власти возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и Вежливым людям.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – ЗахароваСколько россиян одобряют воссоединение Крыма с РФ спустя 11 лет
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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сергей аксенов, крым, новости крыма, крымская весна, россия
Аксенов заявил об уникальном рекорде Крыма

Достижения Крыма за 11 лет превзошли украинский и часть советского периодов - Аксенов

10:42 14.03.2025 (обновлено: 12:06 14.03.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. За 11 лет с момента воссоединения с Россией в Крыму сделано гораздо больше, чем за украинский и часть советского периодов истории полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Достижения есть, но предстоит решить еще много вопросов. Если смотреть по количеству мероприятий, строек и так далее, мы, наверное, превзошли все годы независимости (Украины) и даже часть периода Советского Союза. Теперь стоит вопрос качества этих мероприятий", - сказал Аксенов журналистам.
По словам главы республики, нужна "более тщательная проработка инструментов, механизмов, смет и проектов для того, чтобы за те же деньги делать большее количество объектов".
Кроме того, необходимо в целом более эффективно подходить к модели финансирования мероприятий в Крыму и системе управления в целом, добавил он.
Аксенов подчеркнул, что крымская власть не занимается "шапкозакидательством", поскольку впереди еще "очень много работы".
В канун очередной годовщины Крымской весны представители власти возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и Вежливым людям.
© РИА Новости КрымВ честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам Народному ополчению всех времен и памятнику Вежливым людям.
1 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам Народному ополчению всех времен и памятнику Вежливым людям.
2 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам Народному ополчению всех времен и памятнику Вежливым людям.
3 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам Народному ополчению всех времен и памятнику Вежливым людям.
4 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам Народному ополчению всех времен и памятнику Вежливым людям.
5 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
1 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
2 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
3 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
4 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
5 из 5
В честь одиннадцатой годовщины Общекрымского референдума власти Крыма возложили цветы к памятникам "Народному ополчению всех времен" и памятнику Вежливым людям.
© РИА Новости Крым
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации
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