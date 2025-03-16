https://crimea.ria.ru/20250316/lavrov-peregovoril-s-rubio-po-initsiative-ssha---mid-1144965200.html

Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России

Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсудил конкретные аспекты реализации взаимопониманий, РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T09:59

2025-03-16T09:59

2025-03-16T09:59

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

марко рубио

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсудил конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече 18 февраля в Эр-Рияде, сообщили в МИД РФ."Пятнадцатого марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.В нем сообщается, что в ответ на изложенную американским представителем аргументацию Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие."Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте", - заключается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, марко рубио, россия, сша