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Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России
Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсудил конкретные аспекты реализации взаимопониманий, РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T09:59
2025-03-16T09:59
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
марко рубио
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсудил конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече 18 февраля в Эр-Рияде, сообщили в МИД РФ."Пятнадцатого марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.В нем сообщается, что в ответ на изложенную американским представителем аргументацию Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие."Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте", - заключается в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, марко рубио, россия, сша
Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России

МИД раскрыл подробности разговора Лаврова и Рубио 15 марта

09:59 16.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио обсудил конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече 18 февраля в Эр-Рияде, сообщили в МИД РФ.
"Пятнадцатого марта по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем сообщается, что в ответ на изложенную американским представителем аргументацию Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы, важность для всех сторон вступления в политический диалог с целью нахождения решения, исключающего дальнейшее кровопролитие.
"Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте", - заключается в сообщении.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровМарко РубиоРоссияСША
 
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