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Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта
Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта
В воскресенье в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T00:01
2025-03-16T00:01
2025-03-16T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 12-17 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта
Погода в Крыму 16 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 12-17 м/с, в отдельных районах усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15; днем +21…+26, на побережье и в горах +15…+20", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 12-17 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+20.
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