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Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта

Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта

В воскресенье в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T00:01

2025-03-16T00:01

2025-03-16T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 12-17 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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