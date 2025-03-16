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Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта
Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта
В воскресенье в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 12-17 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта

Погода в Крыму 16 марта

00:01 16.03.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте расцвели нарциссы
В Ялте расцвели нарциссы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков лишь днем вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 12-17 м/с, в отдельных районах усилится до 25 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15; днем +21…+26, на побережье и в горах +15…+20", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 12-17 м/с, днем местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +22...+24 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +12 до +15 градусов, днем столбики термометров покажут +17...+20.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму 16 марта
00:00Какой сегодня праздник: 16 марта
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