https://crimea.ria.ru/20250316/poteri-vsu-rastut-na-vsekh-frontakh-unichtozheny-esche-bolee-1300-boevikov-1144968674.html
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
Суточные потери ВСУ на всех линиях фронта в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков. Об этом в воскресенье рапортовали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T15:10
2025-03-16T15:10
2025-03-16T15:10
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ на всех линиях фронта в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков. Об этом в воскресенье рапортовали в Минобороны РФ.На Харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям противника возле Перовского и Казачьей Лопани Харьковской области.На этом участке фронта враг недосчитался до 70 военнослужащих, а также шести автомобилей, четырех артиллерийских орудия и станции РЭБ.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", – говорится в сводке."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, а также поразили формирования режима Зеленского возле Северска, Новой Полтавки, Крымского, Новооленовки, Горького, Плещеевки, Дроновки, Константиновки, Никифоровки, Ступочек и Иванполья Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ достигли на этом направлении 305 боевиков, также уничтожена техника врага: танк, боевую бронемашина, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии. Также сожжен склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" еще дальше продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики.В боях на этом участке ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронемашин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ возле Веселого, Вольного Поля и Константинополя Донецкой Народной Республики.Ликвидировано свыше 150 боевиков, две боевые бронемашины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ. Враг разбит у Приднепровского, Никольского, Токаревки Херсонской области и Каменского Запорожской области.Накануне в Минобороны сообщали, что суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской областиВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиковУгрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет – Аксенов
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
Суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ на всех линиях фронта в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков. Об этом в воскресенье рапортовали в Минобороны РФ.
На Харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям противника возле Перовского и Казачьей Лопани Харьковской области.
На этом участке фронта враг недосчитался до 70 военнослужащих, а также шести автомобилей, четырех артиллерийских орудия и станции РЭБ.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", – говорится в сводке.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, а также поразили формирования режима Зеленского возле Северска, Новой Полтавки, Крымского, Новооленовки, Горького, Плещеевки, Дроновки, Константиновки, Никифоровки, Ступочек и Иванполья Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ достигли на этом направлении 305 боевиков, также уничтожена техника врага: танк, боевую бронемашина, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии. Также сожжен склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" еще дальше продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
В боях на этом участке ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронемашин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ возле Веселого, Вольного Поля и Константинополя Донецкой Народной Республики.
Ликвидировано свыше 150 боевиков, две боевые бронемашины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ. Враг разбит у Приднепровского, Никольского, Токаревки Херсонской области и Каменского Запорожской области.
Накануне в Минобороны сообщали
, что суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек.
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