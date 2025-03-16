Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250316/poteri-vsu-rastut-na-vsekh-frontakh-unichtozheny-esche-bolee-1300-boevikov-1144968674.html
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
Суточные потери ВСУ на всех линиях фронта в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков. Об этом в воскресенье рапортовали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T15:10
2025-03-16T15:10
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134642319_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_87efb11b3c4e10275dcdbfac4fecdee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ на всех линиях фронта в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков. Об этом в воскресенье рапортовали в Минобороны РФ.На Харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям противника возле Перовского и Казачьей Лопани Харьковской области.На этом участке фронта враг недосчитался до 70 военнослужащих, а также шести автомобилей, четырех артиллерийских орудия и станции РЭБ.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", – говорится в сводке."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, а также поразили формирования режима Зеленского возле Северска, Новой Полтавки, Крымского, Новооленовки, Горького, Плещеевки, Дроновки, Константиновки, Никифоровки, Ступочек и Иванполья Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ достигли на этом направлении 305 боевиков, также уничтожена техника врага: танк, боевую бронемашина, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии. Также сожжен склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" еще дальше продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики.В боях на этом участке ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронемашин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ возле Веселого, Вольного Поля и Константинополя Донецкой Народной Республики.Ликвидировано свыше 150 боевиков, две боевые бронемашины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ. Враг разбит у Приднепровского, Никольского, Токаревки Херсонской области и Каменского Запорожской области.Накануне в Минобороны сообщали, что суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской областиВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиковУгрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет – Аксенов
новые регионы россии
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134642319_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c92eb4a554b1607f09cfb4528adb7575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков

Суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков – Минобороны

15:10 16.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ на всех линиях фронта в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков. Об этом в воскресенье рапортовали в Минобороны РФ.
На Харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям противника возле Перовского и Казачьей Лопани Харьковской области.
На этом участке фронта враг недосчитался до 70 военнослужащих, а также шести автомобилей, четырех артиллерийских орудия и станции РЭБ.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", – говорится в сводке.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, а также поразили формирования режима Зеленского возле Северска, Новой Полтавки, Крымского, Новооленовки, Горького, Плещеевки, Дроновки, Константиновки, Никифоровки, Ступочек и Иванполья Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ достигли на этом направлении 305 боевиков, также уничтожена техника врага: танк, боевую бронемашина, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии. Также сожжен склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" еще дальше продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
В боях на этом участке ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронемашин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ возле Веселого, Вольного Поля и Константинополя Донецкой Народной Республики.
Ликвидировано свыше 150 боевиков, две боевые бронемашины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ. Враг разбит у Приднепровского, Никольского, Токаревки Херсонской области и Каменского Запорожской области.
Накануне в Минобороны сообщали, что суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской области
ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков
Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет – Аксенов
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30Когда Трамп может созвониться с Путиным
16:16Можно ли отказаться от обработки персональных данных – совет эксперта
15:34Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину
15:10Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков
14:25Силы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
14:15На Крымском мосту растет очередь
13:53371 человек эвакуирован с освобожденной от ВСУ территории Курской области
13:30ВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиков
13:14"До слез": симферопольцы поделились впечатлением от Поезда Победы
12:51В Сочи потушили пожар в национальном парке
12:09Ушаков рассказал о подготовке контактов Путина и Трампа
11:46В Крым идет сильный шторм со снегопадами - предупреждение МЧС
11:1550 человек погибли на дискотеке в Северной Македонии
10:43Угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет - Аксенов
10:11В США погибли более 30 человек из-за серии мощных торнадо
09:59Лавров переговорил с Рубио по инициативе США - МИД России
09:42Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с Россией
09:18Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму
08:48Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС
08:26Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны
Лента новостейМолния