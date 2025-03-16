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Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков

Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Потери ВСУ растут на всех фронтах: уничтожены еще более 1300 боевиков

Суточные потери ВСУ на всех линиях фронта в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков. Об этом в воскресенье рапортовали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T15:10

2025-03-16T15:10

2025-03-16T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ на всех линиях фронта в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков. Об этом в воскресенье рапортовали в Минобороны РФ.На Харьковском направлении подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям противника возле Перовского и Казачьей Лопани Харьковской области.На этом участке фронта враг недосчитался до 70 военнослужащих, а также шести автомобилей, четырех артиллерийских орудия и станции РЭБ.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы "Квертус", – говорится в сводке."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, а также поразили формирования режима Зеленского возле Северска, Новой Полтавки, Крымского, Новооленовки, Горького, Плещеевки, Дроновки, Константиновки, Никифоровки, Ступочек и Иванполья Донецкой Народной Республики.Потери ВСУ достигли на этом направлении 305 боевиков, также уничтожена техника врага: танк, боевую бронемашина, четыре автомобиля, семь орудий полевой артиллерии. Также сожжен склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" еще дальше продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики.В боях на этом участке ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, пять боевых бронемашин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям ВСУ возле Веселого, Вольного Поля и Константинополя Донецкой Народной Республики.Ликвидировано свыше 150 боевиков, две боевые бронемашины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ. Враг разбит у Приднепровского, Никольского, Токаревки Херсонской области и Каменского Запорожской области.Накануне в Минобороны сообщали, что суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский признал окончание "операции" ВСУ в Курской областиВС РФ додавливают врага в Курской области: уничтожены еще 220 боевиковУгрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет – Аксенов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу