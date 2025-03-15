https://crimea.ria.ru/20250315/kiev-neset-gromadnye-poteri---za-sutki-unichtozheny-esche-1265-soldat-vsu-1144957394.html
Киев несет громадные потери - за сутки уничтожены еще 1265 солдат ВСУ
Киев несет громадные потери - за сутки уничтожены еще 1265 солдат ВСУ - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Киев несет громадные потери - за сутки уничтожены еще 1265 солдат ВСУ
Суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек, следует из сводки Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T14:03
2025-03-15T14:03
2025-03-15T14:03
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек, следует из сводки Министерства обороны РФ.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 465 боевиков, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и уничтожили в боях более 255 человек, четыре боевые бронированные машины, в том числе американскую Bradley и австрийскую Pinzgauer Vector, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов."Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли свыше 260 солдат, американский бронетранспортер М113, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Военнослужащие "Востока" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 160 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля.В зоне работы группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 45 боевиков, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46 776 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 285 танков и других боевых бронированных машин, 1527 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 581 орудие полевой артиллерии и минометов, 32 902 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 сбит в воздушном боюНа поле боя Киев еженедельно теряет до 11 тысяч боевиков и территорииУничтожены аэродромы и склады – армия России ликвидирует боевиков ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Киев несет громадные потери - за сутки уничтожены еще 1265 солдат ВСУ
ВСУ за сутки боев потеряли еще 1265 солдат
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Суточные потери украинских войск на всех фронтах спецоперации превысили 1265 человек, следует из сводки Министерства обороны РФ.
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 465 боевиков, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение и уничтожили в боях более 255 человек, четыре боевые бронированные машины, в том числе американскую Bradley и австрийскую Pinzgauer Vector, два пикапа, четыре орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
"Южная" группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли свыше 260 солдат, американский бронетранспортер М113, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Военнослужащие "Востока" улучшили положение по переднему краю, уничтожили более 160 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделениями группировки "Днепр" уничтожены до 80 военнослужащих и три автомобиля.
В зоне работы группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 45 боевиков, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 46 776 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 285 танков и других боевых бронированных машин, 1527 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 581 орудие полевой артиллерии и минометов, 32 902 единицы специальной военной автомобильной техники.
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