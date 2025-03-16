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Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму
Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму
Мужчину с ребенком, заблудившихся в окрестностях горы Бойко Бахчисарайского района, эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Мужчину с ребенком, заблудившихся в окрестностях горы Бойко Бахчисарайского района, эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. С потерявшимися удалось связаться при помощи мобильной связи, спасатели рассказали им, как выбраться. Спасатели спецотряда оперативно эвакуировали туристов и сопроводили в село Богатырь. В медицинской помощи не нуждались. Всего в этом году спасателями МЧС России в Крыму уже спасено 19 человек, из них 2 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, крым, новости крыма
Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму

Заблудившихся в Бахчисарайском районе Крыма мужчину с ребенком эвакуировали спасатели

09:18 16.03.2025 (обновлено: 09:20 16.03.2025)
 
Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко
Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Мужчину с ребенком, заблудившихся в окрестностях горы Бойко Бахчисарайского района, эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Бахчисарайском районе мужчина и его дочь заблудились с наступлением темного времени суток в окрестностях горы Бойко и не смогли самостоятельно спуститься с горного массива. К спасательной операции были привлечены десять спасателей и две единицы специальной техники", - говорится в сообщении.
С потерявшимися удалось связаться при помощи мобильной связи, спасатели рассказали им, как выбраться. Спасатели спецотряда оперативно эвакуировали туристов и сопроводили в село Богатырь. В медицинской помощи не нуждались.
Всего в этом году спасателями МЧС России в Крыму уже спасено 19 человек, из них 2 детей.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияКрымНовости Крыма
 
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