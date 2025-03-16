https://crimea.ria.ru/20250316/muzhchinu-s-rebenkom-evakuirovali-s-gory-boyko-v-krymu-1144964548.html

Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму

Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Мужчину с ребенком эвакуировали с горы Бойко в Крыму

Мужчину с ребенком, заблудившихся в окрестностях горы Бойко Бахчисарайского района, эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T09:18

2025-03-16T09:18

2025-03-16T09:20

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Мужчину с ребенком, заблудившихся в окрестностях горы Бойко Бахчисарайского района, эвакуировали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. С потерявшимися удалось связаться при помощи мобильной связи, спасатели рассказали им, как выбраться. Спасатели спецотряда оперативно эвакуировали туристов и сопроводили в село Богатырь. В медицинской помощи не нуждались. Всего в этом году спасателями МЧС России в Крыму уже спасено 19 человек, из них 2 детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, крым, новости крыма