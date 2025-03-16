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Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину
Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину
В воскресенье днем в одном из районов Симферополя вспыхнул пожар. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T15:34
2025-03-16T15:55
олег крючков
симферополь
происшествия
пожар
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье днем в одном из районов Симферополя вспыхнул пожар. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.И обратился с просьбой доверять только официальной информации.В республиканском главке МЧС России сообщили, что пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.В ночь на 13 марта произошло возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске, первым об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он отметил, что информация о возгорании поступила поздней ночью и на место оперативно были направлены все службы. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в Красногвардейском районе КрымаПожар на нефтебазе в Туапсе: МЧС наращивает группировку огнеборцев В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ
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РИА Новости Крым
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4.7
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олег крючков, симферополь, происшествия, пожар, гу мчс рф по республике крым
Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину

На пожаре в одном из районов Симферополя горит камыш – власти

15:34 16.03.2025 (обновлено: 15:55 16.03.2025)
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье днем в одном из районов Симферополя вспыхнул пожар. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"В Марьино (район Симферополя – ред.) горит камыш", – написал Крючков в своем Telegram-канале.
И обратился с просьбой доверять только официальной информации.
В республиканском главке МЧС России сообщили, что пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.
В ночь на 13 марта произошло возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске, первым об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он отметил, что информация о возгорании поступила поздней ночью и на место оперативно были направлены все службы. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.
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