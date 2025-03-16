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Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину

Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину

В воскресенье днем в одном из районов Симферополя вспыхнул пожар. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T15:34

2025-03-16T15:34

2025-03-16T15:55

олег крючков

симферополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье днем в одном из районов Симферополя вспыхнул пожар. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.И обратился с просьбой доверять только официальной информации.В республиканском главке МЧС России сообщили, что пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.В ночь на 13 марта произошло возгорание на мусорном полигоне в Новороссийске, первым об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он отметил, что информация о возгорании поступила поздней ночью и на место оперативно были направлены все службы. В тот же день прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося, сообщив, что огонь распространился на площади 2 гектара. К ликвидации, по данным ведомства, были привлечены 25 пожарных и более 20 единиц техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на пожаре в Красногвардейском районе КрымаПожар на нефтебазе в Туапсе: МЧС наращивает группировку огнеборцев В Москве пожар в районе одной из ТЭЦ

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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