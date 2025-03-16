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В США погибли более 30 человек из-за серии мощных торнадо
В США погибли более 30 человек из-за серии мощных торнадо - РИА Новости Крым, 16.03.2025
В США погибли более 30 человек из-за серии мощных торнадо
Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T10:11
2025-03-16T10:11
2025-03-16T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы и власти.По данным ABC, обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сша, погода, происшествия, торнадо, новости, в мире
В США погибли более 30 человек из-за серии мощных торнадо
Число погибших в результате штормов и торнадо в США возросло минимум до 32 человек
10:11 16.03.2025 (обновлено: 10:41 16.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Число погибших в результате обрушившихся на США штормов и торнадо возросло по меньшей мере до 32 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные правоохранительные органы и власти.
"Чудовищный шторм, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека, пронесся по центру и югу США", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на правоохранителей и власти.
По данным ABC, обрушившиеся на территории штатов Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас торнадо и штормы угрожают приблизительно 138 миллионам человек. Помимо этого, экстремальные погодные условия уже привели к распространению лесных пожаров. На указанных территориях зафиксировано более 100 очагов возгораний.
В районах, которые уже столкнусь с ударами стихии, зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и построек, нарушения электроснабжения. Без света остаются более трехсот тысяч потребителей.
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