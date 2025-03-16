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Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС
Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС
С понедельника Крым накроет холодный циклон - начнутся кратковременные ливни и прогремит первая весенняя гроза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T08:48
2025-03-16T08:48
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. С понедельника Крым накроет холодный циклон - начнутся кратковременные ливни и прогремит первая весенняя гроза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил крымчан ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник ливни начнут переходить в заряды мокрого снега. Температура упадет до -4 градусов.В среду, по словам специалиста, будет небольшая "передышка". Но уже в четверг небо затянут мощные облака. Температура ночью будет от -2… до +3, днем до +6 градусов. Пройдут кратковременные ливни.На выходных ожидается штормовой северный ветер в порывах до 20 метров в секунду. Первые изменения в лучшую сторону начнутся только в воскресенье – появится больше солнца, воздух прогреется до +9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС

Крым накроет холодный циклон с ливнями и грозами - ФОБОС

08:48 16.03.2025
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. С понедельника Крым накроет холодный циклон - начнутся кратковременные ливни и прогремит первая весенняя гроза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил крымчан ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"С понедельника погода развернется на 180 градусов. В понедельник холодный фронт пересечет весь полуостров с юга на север. За сутки понижение температуры составит как минимум 10 градусов. Пойдут ливни, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду", – рассказал специалист.
Во вторник ливни начнут переходить в заряды мокрого снега. Температура упадет до -4 градусов.
В среду, по словам специалиста, будет небольшая "передышка". Но уже в четверг небо затянут мощные облака. Температура ночью будет от -2… до +3, днем до +6 градусов. Пройдут кратковременные ливни.
"В пятницу крымчан ожидает мокрый снег и дождь. Ночь -4… +1, днем +3… +8 градусов", – добавил Тишковец.
На выходных ожидается штормовой северный ветер в порывах до 20 метров в секунду. Первые изменения в лучшую сторону начнутся только в воскресенье – появится больше солнца, воздух прогреется до +9 градусов.
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