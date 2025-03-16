https://crimea.ria.ru/20250316/iz-leta-v-zimu-krym-nakroet-snezhnyy-tsiklon--nedelnyy-prognoz-ot-fobos-1144926570.html

Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС

Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Из лета в зиму: Крым накроет снежный циклон – недельный прогноз от ФОБОС

С понедельника Крым накроет холодный циклон - начнутся кратковременные ливни и прогремит первая весенняя гроза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T08:48

2025-03-16T08:48

2025-03-16T08:48

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. С понедельника Крым накроет холодный циклон - начнутся кратковременные ливни и прогремит первая весенняя гроза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил крымчан ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник ливни начнут переходить в заряды мокрого снега. Температура упадет до -4 градусов.В среду, по словам специалиста, будет небольшая "передышка". Но уже в четверг небо затянут мощные облака. Температура ночью будет от -2… до +3, днем до +6 градусов. Пройдут кратковременные ливни.На выходных ожидается штормовой северный ветер в порывах до 20 метров в секунду. Первые изменения в лучшую сторону начнутся только в воскресенье – появится больше солнца, воздух прогреется до +9 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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