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Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами
Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями,... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T07:44
2025-03-16T07:44
пво
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами

Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над 4 регионами - Минобороны

07:44 16.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 16 БПЛА - над территорией Воронежской области, девять БПЛА - над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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ПВОМинистерство обороны РФОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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