https://crimea.ria.ru/20250316/cily-pvo-za-noch-sbili-31-ukrainskiy-bespilotnik-nad-chetyrmya-regionami-1144964263.html
Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами
Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями,... РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T07:44
2025-03-16T07:44
2025-03-16T07:44
пво
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_119:0:2018:1424_1920x0_80_0_0_669bfb253e3071970127ac496b53a934.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами
Силы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над 4 регионами - Минобороны