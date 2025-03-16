https://crimea.ria.ru/20250316/cily-pvo-za-noch-sbili-31-ukrainskiy-bespilotnik-nad-chetyrmya-regionami-1144964263.html

Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами

Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Cилы ПВО за ночь сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями,... РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T07:44

2025-03-16T07:44

2025-03-16T07:44

пво

министерство обороны рф

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Воронежской, Белгородской, Ростовской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости