https://crimea.ria.ru/20250312/vybrosy-mazuta-iz-za-potepleniya-na-beregu-chernogo-morya--otkroyut-li-plyazhi-1144869106.html

Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи

Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи

Новые выбросы мазута фиксируют в Анапе из-за потепления воздуха и воды. Как сообщил в среду губернатор Краснодаркого края Вениамин Кондратьев, решение об... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T15:37

2025-03-12T15:37

2025-03-12T16:08

анапа

вениамин кондратьев

новости

курортный сезон

краснодарский край

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута фиксируют в Анапе из-за потепления воздуха и воды. Как сообщил в среду губернатор Краснодаркого края Вениамин Кондратьев, решение об открытии пляжей в регионе пока не приняты.По его данным, в уборке загрязненного песка задействованы более 1,7 тысячи человек, при необходимости группировку увеличат. Решение о проведении курортного сезона будут приниматься в зависимости от ситуации.При этом он подчеркнул, что предприятия санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района получат поддержку, которая поможет сохранить бизнес и коллективы.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиардВласти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе

анапа

краснодарский край

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анапа, вениамин кондратьев, новости, курортный сезон, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море