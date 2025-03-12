Рейтинг@Mail.ru
Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250312/vybrosy-mazuta-iz-za-potepleniya-na-beregu-chernogo-morya--otkroyut-li-plyazhi-1144869106.html
Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи
Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи
Новые выбросы мазута фиксируют в Анапе из-за потепления воздуха и воды. Как сообщил в среду губернатор Краснодаркого края Вениамин Кондратьев, решение об... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T15:37
2025-03-12T16:08
анапа
вениамин кондратьев
новости
курортный сезон
краснодарский край
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144869334_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd0ee6aa31e4abd0f35415b797a31a8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута фиксируют в Анапе из-за потепления воздуха и воды. Как сообщил в среду губернатор Краснодаркого края Вениамин Кондратьев, решение об открытии пляжей в регионе пока не приняты.По его данным, в уборке загрязненного песка задействованы более 1,7 тысячи человек, при необходимости группировку увеличат. Решение о проведении курортного сезона будут приниматься в зависимости от ситуации.При этом он подчеркнул, что предприятия санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района получат поддержку, которая поможет сохранить бизнес и коллективы.15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиардВласти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
анапа
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144869334_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dbc5212bbcbf657140abe367d3283881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, вениамин кондратьев, новости, курортный сезон, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи

Новые выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря зафиксированы в Анапе

15:37 12.03.2025 (обновлено: 16:08 12.03.2025)
 
Выбросы мазута на побережье
Выбросы мазута на побережье
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута фиксируют в Анапе из-за потепления воздуха и воды. Как сообщил в среду губернатор Краснодаркого края Вениамин Кондратьев, решение об открытии пляжей в регионе пока не приняты.
"С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне", – констатировал Кондратьев.
По его данным, в уборке загрязненного песка задействованы более 1,7 тысячи человек, при необходимости группировку увеличат. Решение о проведении курортного сезона будут приниматься в зависимости от ситуации.
"Что касается курортного сезона. Возможность его проведения будем обсуждать с Роспотребнадзором. Вопросы безопасности и здоровья жителей и отдыхающих для нас первостепенны", – подытожил глава региона.
При этом он подчеркнул, что предприятия санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района получат поддержку, которая поможет сохранить бизнес и коллективы.
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Владельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард
Власти Анапы будут судиться с владельцами танкеров "Волгонефть"
Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе
 
АнапаВениамин КондратьевНовостиКурортный сезонКраснодарский крайТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:30В Белом доме рассказали об угрожающих мерах против России
16:21Педофил из Симферополя получил 12 лет за насилие над падчерицей
16:04Вашингтон и Киев обсудили территориальные уступки - Рубио
15:37Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи
15:00В Крыму заменят около 240 лифтов в этом году
14:48До лета в Керчи полностью заменят магистральный водовод
14:32Колоссальные потери Киева - ситуация на всех фронтах СВО
14:21Российские военные уничтожили судно с боеприпасами для ВСУ
13:5910 лет в Крыму: подразделение "Россия сегодня" принимает поздравления
13:56Еще два населенных пункта освободила армия России
13:46Каждый шестой клиент ВТБ в Крыму пользуется выездным сервисом
13:17ВСУ ударили по заводу в Курской области – погибли четыре сотрудника
13:16В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
13:07В Севастополе поступили звонки о минировании школ, больниц и ТЦ
13:00Проект "Чистая классика – молодым талантам" стартует в Донбассе и Крыму
12:57Наступление армии России в Курской области - потери противника растут
12:51Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму
12:39США возобновили обмен разведданными с Украиной
12:31Еще пять населенных пунктов в Курской области освобождены от ВСУ
11:55Аксенов оценил влияние санкций на развитие Крыма
Лента новостейМолния