Выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря – откроют ли пляжи
Новые выбросы мазута из-за потепления на берегу Черного моря зафиксированы в Анапе
15:37 12.03.2025 (обновлено: 16:08 12.03.2025)
Выбросы мазута на побережье
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута фиксируют в Анапе из-за потепления воздуха и воды. Как сообщил в среду губернатор Краснодаркого края Вениамин Кондратьев, решение об открытии пляжей в регионе пока не приняты.
"С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне", – констатировал Кондратьев.
По его данным, в уборке загрязненного песка задействованы более 1,7 тысячи человек, при необходимости группировку увеличат. Решение о проведении курортного сезона будут приниматься в зависимости от ситуации.
"Что касается курортного сезона. Возможность его проведения будем обсуждать с Роспотребнадзором. Вопросы безопасности и здоровья жителей и отдыхающих для нас первостепенны", – подытожил глава региона.
При этом он подчеркнул, что предприятия санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района получат поддержку, которая поможет сохранить бизнес и коллективы.
15 декабря в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
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