https://crimea.ria.ru/20250319/zelenskiy-zayavil-trampu-o-soglasii-ostanovit-udary-po-energoobektam-rf-1145067498.html
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре,... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T20:23
2025-03-19T20:23
2025-03-19T20:23
новости
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144875954_97:116:1183:727_1920x0_80_0_0_bd24b5f93097290249cc1a0c8a3ca0d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крыма. Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Зеленский накануне заявил журналистам, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на это, в среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.Во вторник в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФО чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявлениеЗеленский назвал "красные линии" для Киева
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144875954_240:106:1156:793_1920x0_80_0_0_d0e407735272aea6e39c1d22c3297f94.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, россия
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
Зеленский заявил Трампу о согласии Киева остановить удары по энергообъектам - Блумберг
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крыма. Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Зеленский накануне заявил журналистам, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на это, в среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
"Зеленский согласился на предложение остановить удары по российской энергетической инфраструктуре... Зеленский передал это сообщение Трампу во время телефонного разговора в среду", - говорится в сообщении.
Во вторник в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: