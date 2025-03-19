Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250319/zelenskiy-zayavil-trampu-o-soglasii-ostanovit-udary-po-energoobektam-rf-1145067498.html
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре,... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T20:23
2025-03-19T20:23
новости
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144875954_97:116:1183:727_1920x0_80_0_0_bd24b5f93097290249cc1a0c8a3ca0d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крыма. Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Зеленский накануне заявил журналистам, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на это, в среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.Во вторник в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФО чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявлениеЗеленский назвал "красные линии" для Киева
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0c/1144875954_240:106:1156:793_1920x0_80_0_0_d0e407735272aea6e39c1d22c3297f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, россия
Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ

Зеленский заявил Трампу о согласии Киева остановить удары по энергообъектам - Блумберг

20:23 19.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крыма. Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Зеленский накануне заявил журналистам, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на это, в среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.
"Зеленский согласился на предложение остановить удары по российской энергетической инфраструктуре... Зеленский передал это сообщение Трампу во время телефонного разговора в среду", - говорится в сообщении.
Во вторник в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ
О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление
Зеленский назвал "красные линии" для Киева
 
НовостиВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:54Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе
20:37Напряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые меры
20:32В Ялте проснулись клещи
20:27От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров
20:23Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
20:12Не мог бросить своих - Севастополь простился с героем СВО
20:03В Севастополе осужденному руководителю дирекции капстроя изменили срок
19:48В Севастополе растет число природных пожаров
19:33В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая
19:24В Симферополе нашли центнер просроченного сыра
19:18Не могут вернуться домой: в Севастополе "кинули" вахтовиков
19:08Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"
19:07На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков
19:02Крымский мост сейчас: после перекрытия движения выросла очередь
18:57Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа
18:52Трамп сообщил о разговоре с Зеленским
18:45Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян
18:43Рейд в Севастополе открыли
18:33525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи
18:28Живая память: в Симферополе открылась выставка о героях
Лента новостейМолния