https://crimea.ria.ru/20250319/zelenskiy-zayavil-trampu-o-soglasii-ostanovit-udary-po-energoobektam-rf-1145067498.html

Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ

Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ

Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре,... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T20:23

2025-03-19T20:23

2025-03-19T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крыма. Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу в телефонном разговоре, что Украина согласна на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Зеленский накануне заявил журналистам, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на это, в среду утром власти Кубани заявили об отражении атаки беспилотников киевского режима. Из-за падения обломков произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей. Поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь возгорания составляла 20 "квадратов", позже она увеличилась до 4250 квадратных метров. Работа предприятия была приостановлена.Во вторник в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение Трампа о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал российским военным команду по его реализации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФО чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявлениеЗеленский назвал "красные линии" для Киева

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, россия