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Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре

Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре

В Краснодаре водитель трамвая насмерть сбил 92-летнюю женщину, которая вышла на железнодорожные пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T22:31

2025-03-20T22:31

2025-03-20T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре водитель трамвая насмерть сбил 92-летнюю женщину, которая вышла на железнодорожные пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Отмечается, что смертельное ДТП произошло вечером в четверг на пересечении улиц Ставропольская и Димитрова. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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