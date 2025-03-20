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Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре
Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре
В Краснодаре водитель трамвая насмерть сбил 92-летнюю женщину, которая вышла на железнодорожные пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T22:31
2025-03-20T22:31
2025-03-20T22:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре водитель трамвая насмерть сбил 92-летнюю женщину, которая вышла на железнодорожные пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Отмечается, что смертельное ДТП произошло вечером в четверг на пересечении улиц Ставропольская и Димитрова. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре
В Краснодаре трамвай насмерть задавил 92-летнюю женщину