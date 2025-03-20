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Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре
Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре
В Краснодаре водитель трамвая насмерть сбил 92-летнюю женщину, которая вышла на железнодорожные пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T22:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре водитель трамвая насмерть сбил 92-летнюю женщину, которая вышла на железнодорожные пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Отмечается, что смертельное ДТП произошло вечером в четверг на пересечении улиц Ставропольская и Димитрова. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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краснодар, краснодарский край, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия, дтп, транспорт, трамвай, новости
Трамвай насмерть сбил 92-летнюю женщину в Краснодаре

В Краснодаре трамвай насмерть задавил 92-летнюю женщину

22:31 20.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Краснодаре водитель трамвая насмерть сбил 92-летнюю женщину, которая вышла на железнодорожные пути. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Отмечается, что смертельное ДТП произошло вечером в четверг на пересечении улиц Ставропольская и Димитрова.
"Водитель трамвая увидел, как из-за стоящего вагона трамвая вышел пешеход, принял попытку к экстренному торможению. Но не допустить наезда на пешехода не представлялось возможным. В результате ДТП женщина 1933 года рождения скончалась на месте", - рассказал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Краснодару майор полиции Александр Глотов.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
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КраснодарКраснодарский крайУМВД России по Краснодарскому краюПроисшествияДТПТранспортТрамвайНовости
 
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