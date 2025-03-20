https://crimea.ria.ru/20250320/sevastopoltsy-pozhalovalis-v-sk-na-bezdeystvie-pravookhraniteley---1145114733.html

Севастопольцы пожаловались в СК на бездействие правоохранителей

Севастопольцы пожаловались в СК на бездействие правоохранителей - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Севастопольцы пожаловались в СК на бездействие правоохранителей

Жители Севастополя просят главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина принять меры в связи с бездействием правоохранителей по факту мошеннических... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T21:13

2025-03-20T21:13

2025-03-20T21:14

владимир терентьев

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

севастополь

жилье

мошенничество

новости севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Жители Севастополя просят главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина принять меры в связи с бездействием правоохранителей по факту мошеннических действий застройщика. Об этом сообщили в СК РФ.Севастопольцы обратили внимание на то, что силовики не принимают мер к расследованию действий застройщика, который не исполнил обязательства по строительству жилых домов.Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад по доводам граждан, а также о результате рассмотрения вопроса о передаче дела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионовВ Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млнЗастройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, севастополь, жилье, мошенничество, новости севастополя, общество