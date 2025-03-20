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Севастопольцы пожаловались в СК на бездействие правоохранителей - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Севастопольцы пожаловались в СК на бездействие правоохранителей
Севастопольцы пожаловались в СК на бездействие правоохранителей - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Севастопольцы пожаловались в СК на бездействие правоохранителей
Жители Севастополя просят главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина принять меры в связи с бездействием правоохранителей по факту мошеннических... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T21:13
2025-03-20T21:14
владимир терентьев
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
севастополь
жилье
мошенничество
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Жители Севастополя просят главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина принять меры в связи с бездействием правоохранителей по факту мошеннических действий застройщика. Об этом сообщили в СК РФ.Севастопольцы обратили внимание на то, что силовики не принимают мер к расследованию действий застройщика, который не исполнил обязательства по строительству жилых домов.Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад по доводам граждан, а также о результате рассмотрения вопроса о передаче дела.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионовВ Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млнЗастройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе
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владимир терентьев, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, севастополь, жилье, мошенничество, новости севастополя, общество
Севастопольцы пожаловались в СК на бездействие правоохранителей

Жители Севастополя просят Бастрыкина решить вопрос о мошенничестве застройщика с жильем

21:13 20.03.2025 (обновлено: 21:14 20.03.2025)
 
Строительные работы
Строительные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Жители Севастополя просят главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина принять меры в связи с бездействием правоохранителей по факту мошеннических действий застройщика. Об этом сообщили в СК РФ.
Севастопольцы обратили внимание на то, что силовики не принимают мер к расследованию действий застройщика, который не исполнил обязательства по строительству жилых домов.
"Уголовное дело по сообщению о противоправных действиях застройщика расследуется следственными органами регионального управления МВД России. Следственные органы СК России по Республике Крым и Севастополю ходатайствует о передаче данного уголовного дела в свое производство", - говорится в сообщении.
Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад по доводам граждан, а также о результате рассмотрения вопроса о передаче дела.
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