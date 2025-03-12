https://crimea.ria.ru/20250312/sevastopolskie-lzhezastroyschiki-ukrali-u-obmanutykh-dolschikov-56-millionov-1144873864.html

Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионов

Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионов - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионов

Двое жителей Севастополя получили сроки за мошенничество под предлогом долевого строительства жилых домов. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города, РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T18:03

2025-03-12T18:03

2025-03-12T18:03

строительство

новости севастополя

жилье

прокуратура города севастополя

суд

приговор

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя получили сроки за мошенничество под предлогом долевого строительства жилых домов. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города, в общей сложности у граждан похищено более 56 миллионов рублей.По данным правоохранителей, один из фигурантов выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО "Техноальянс". Сначала он действовал с подельником, а затем самостоятельно.Всего с июля 2017 по июнь 2020 года у 39 жителей разных регионов России похищены более 56,3 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.Как выяснилось, один из злоумышленников раньше уже был осужден еще по двум аналогичным уголовным делам в составе организованной группы через жилищно-строительный кооператив "Дом у моря". Его имущество арестовано, по совокупности преступлений суд отправил мужчину в колонию общего режима на 8 лет. Его сообщник получил три года условно с четырехлетним испытательным сроком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

строительство, новости севастополя, жилье, прокуратура города севастополя, суд, приговор, мошенничество