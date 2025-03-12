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Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионов - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионов
Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионов - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионов
Двое жителей Севастополя получили сроки за мошенничество под предлогом долевого строительства жилых домов. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города, РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T18:03
2025-03-12T18:03
строительство
новости севастополя
жилье
прокуратура города севастополя
суд
приговор
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя получили сроки за мошенничество под предлогом долевого строительства жилых домов. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города, в общей сложности у граждан похищено более 56 миллионов рублей.По данным правоохранителей, один из фигурантов выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО "Техноальянс". Сначала он действовал с подельником, а затем самостоятельно.Всего с июля 2017 по июнь 2020 года у 39 жителей разных регионов России похищены более 56,3 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.Как выяснилось, один из злоумышленников раньше уже был осужден еще по двум аналогичным уголовным делам в составе организованной группы через жилищно-строительный кооператив "Дом у моря". Его имущество арестовано, по совокупности преступлений суд отправил мужчину в колонию общего режима на 8 лет. Его сообщник получил три года условно с четырехлетним испытательным сроком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеВ Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартир
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РИА Новости Крым
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строительство, новости севастополя, жилье, прокуратура города севастополя, суд, приговор, мошенничество
Севастопольские лжезастройщики украли у обманутых дольщиков 56 миллионов

В Севастополе лжезастройщики получили сроки за хищение 56 миллионов у обманутых дольщиков

18:03 12.03.2025
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя получили сроки за мошенничество под предлогом долевого строительства жилых домов. Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города, в общей сложности у граждан похищено более 56 миллионов рублей.
По данным правоохранителей, один из фигурантов выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО "Техноальянс". Сначала он действовал с подельником, а затем самостоятельно.

"Сообщники обещали потерпевшим построить многоквартирные дома на земельных участках по улице Генерала Мельника в Севастополе. В действительности они не собирались исполнять взятые на себя обязательства, поскольку указанные земельные участки предназначены только для индивидуальных жилых домов, возведение многоквартирного жилья на них запрещено", – рассказали в надзорном ведомстве.

Всего с июля 2017 по июнь 2020 года у 39 жителей разных регионов России похищены более 56,3 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Как выяснилось, один из злоумышленников раньше уже был осужден еще по двум аналогичным уголовным делам в составе организованной группы через жилищно-строительный кооператив "Дом у моря". Его имущество арестовано, по совокупности преступлений суд отправил мужчину в колонию общего режима на 8 лет. Его сообщник получил три года условно с четырехлетним испытательным сроком.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СтроительствоНовости СевастополяЖильеПрокуратура города СевастополяСудПриговорМошенничество
 
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