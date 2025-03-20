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Центр Симферополя "замер" в пробках
Центр Симферополя "замер" в пробках - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Центр Симферополя "замер" в пробках
Вечером в четверг центр Симферополя сковали четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T18:49
2025-03-20T18:49
2025-03-20T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вечером в четверг центр Симферополя сковали четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".Тянучка наблюдается на улицах Лермонтова, Куйбышева и Троллейбусной.Осложняют дорожную обстановку ряд аварий, одна из которых произошла на кольце у проспекта Победы.Согласно данным "Яндекс.Пробки", в крымской столице пробки достигли четырех баллов.
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Центр Симферополя "замер" в пробках
В центре Симферополя вечером 20 марта образовались 4-балльные пробки
18:49 20.03.2025 (обновлено: 19:28 20.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вечером в четверг центр Симферополя сковали четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".
Севастопольская "стоит" от парка имени Шевченко до улицы Чехова. Также серьезные заторы наблюдаются на проспекте Кирова, улицах Кавказская, Воровского, Александра Невского, Ленина, Сергеева-Ценского, Жуковского. Пробка также на бульваре Ленина, улицах Толстого и Киевская и в Совнаркомовском переулке.
Тянучка наблюдается на улицах Лермонтова, Куйбышева и Троллейбусной.
Осложняют дорожную обстановку ряд аварий, одна из которых произошла на кольце у проспекта Победы.
Согласно данным "Яндекс.Пробки", в крымской столице пробки достигли четырех баллов.