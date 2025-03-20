https://crimea.ria.ru/20250320/tsentr-simferopolya-zamer-v-probkakh-1145111848.html

Центр Симферополя "замер" в пробках

Центр Симферополя "замер" в пробках - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Центр Симферополя "замер" в пробках

Вечером в четверг центр Симферополя сковали четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T18:49

2025-03-20T18:49

2025-03-20T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вечером в четверг центр Симферополя сковали четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".Тянучка наблюдается на улицах Лермонтова, Куйбышева и Троллейбусной.Осложняют дорожную обстановку ряд аварий, одна из которых произошла на кольце у проспекта Победы.Согласно данным "Яндекс.Пробки", в крымской столице пробки достигли четырех баллов.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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