Рейтинг@Mail.ru
Центр Симферополя "замер" в пробках - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/tsentr-simferopolya-zamer-v-probkakh-1145111848.html
Центр Симферополя "замер" в пробках
Центр Симферополя "замер" в пробках - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Центр Симферополя "замер" в пробках
Вечером в четверг центр Симферополя сковали четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки". РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T18:49
2025-03-20T19:28
крым
симферополь
транспорт
логистика
пробки в симферополе
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142050526_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf156644ac461d9fe9ee14c82567d41e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вечером в четверг центр Симферополя сковали четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".Тянучка наблюдается на улицах Лермонтова, Куйбышева и Троллейбусной.Осложняют дорожную обстановку ряд аварий, одна из которых произошла на кольце у проспекта Победы.Согласно данным "Яндекс.Пробки", в крымской столице пробки достигли четырех баллов.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/16/1142050526_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4d02381745ef69724b1d6fa0c3d00658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, транспорт, логистика, пробки в симферополе, новости крыма
Центр Симферополя "замер" в пробках

В центре Симферополя вечером 20 марта образовались 4-балльные пробки

18:49 20.03.2025 (обновлено: 19:28 20.03.2025)
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Вечером в четверг центр Симферополя сковали четырехбалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Яндекс.Пробки".
© Сервис "Яндекс.Пробки"Пробки в Симферополе 20 марта 2025
Пробки в Симферополе 20 марта 2025
© Сервис "Яндекс.Пробки"
Пробки в Симферополе 20 марта 2025
Севастопольская "стоит" от парка имени Шевченко до улицы Чехова. Также серьезные заторы наблюдаются на проспекте Кирова, улицах Кавказская, Воровского, Александра Невского, Ленина, Сергеева-Ценского, Жуковского. Пробка также на бульваре Ленина, улицах Толстого и Киевская и в Совнаркомовском переулке.
Тянучка наблюдается на улицах Лермонтова, Куйбышева и Троллейбусной.
Осложняют дорожную обстановку ряд аварий, одна из которых произошла на кольце у проспекта Победы.
Согласно данным "Яндекс.Пробки", в крымской столице пробки достигли четырех баллов.
 
КрымСимферопольТранспортЛогистикаПробки в СимферополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое
19:57Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия
19:38В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым
19:22В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок
19:07Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы
18:49Центр Симферополя "замер" в пробках
18:36Избран новый президент Международного олимпийского комитета
18:19Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость"
18:07В Крыму проверили качество питьевой воды
17:50На трассе "Таврида" перевернулась иномарка - пострадал ребенок
17:41Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД
17:32На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода
17:21"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов
17:12Что поразило испанских танцоров в Крыму
16:45Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют
16:3480 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
16:25В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
15:47Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
15:43Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма
15:36Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указ
Лента новостейМолния