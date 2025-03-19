https://crimea.ria.ru/20250319/zelenskiy-nazval-krasnye-linii-dlya-kieva-1145048994.html

Зеленский назвал "красные линии" для Киева

Зеленский назвал "красные линии" для Киева - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Зеленский назвал "красные линии" для Киева

Украина не намерена обсуждать вопрос уступок территорий. Об этом журналистам заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T14:01

2025-03-19T14:01

2025-03-19T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Украина не намерена обсуждать вопрос уступок территорий. Об этом журналистам заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он также заявил, что в среду свяжется с президентом США Дональдом Трампом и надеется услышать детали его разговора с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта.Зеленский также заявил, что для Украины небезопасно, если США повернутся к ней спиной."Очень небезопасно, если Америка не будет нашим стратегическим партнером, а повернется спиной. И, я не хотел бы об этом говорить, - у нас были сигналы этой небезопасности - временная приостановка помощи. Я благодарен президенту Трампу, что все возобновлено - для нас это очень важно", - сказал Зеленский.США и Украина напрямую обсуждают условия заключения мира с Россией, включая будущее разграничение территорий, заявляла ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидерыВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США

украина

россия

сша

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владимир зеленский, украина, россия, миграционная политика, дональд трамп, сша, в мире, новости