https://crimea.ria.ru/20250320/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-chernetskim-i-prokhorovym-1145112803.html

В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым

В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым

В Севастополе простились с двумя героями специальной военной операции Русланом Чернецким и Сергеем Прохоровым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T19:38

2025-03-20T19:38

2025-03-20T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями специальной военной операции Русланом Чернецким и Сергеем Прохоровым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Гвардии младший сержант, заместитель командира взвода Руслан Владимирович Чернецкий родился и вырос в Донецке. После начала боевых столкновений в Донбассе встал на защиту родного города. А в 2022 году переехал с семьей в Севастополь. В этом же году подписал контракт с Минобороны, и по его собственной просьбе был направлен в одно из подразделений севастопольской бригады морской пехоты.Чернецкий геройски погиб в бою при освобождении Курской области.Боец БАРС-34 Сергей Владимирович Прохоров родился и вырос в Самарканде. После окончания школы переехал в Севастополь. Срочную службу проходил в Афганистане, где получил первый боевой опыт. В конце 80-х годов после демобилизации Сергей Владимирович вернулся в Севастополь.Сергей Прохоров скончался в госпитале от ран, полученных при выполнении задач на Херсонском направлении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, общество