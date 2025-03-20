Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-chernetskim-i-prokhorovym-1145112803.html
В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым
В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым
В Севастополе простились с двумя героями специальной военной операции Русланом Чернецким и Сергеем Прохоровым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T19:38
2025-03-20T19:39
севастополь
михаил развожаев
утраты
участники сво
герои сво
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145112615_0:9:429:250_1920x0_80_0_0_a1d417a073d26ece034a35f972b97dd8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями специальной военной операции Русланом Чернецким и Сергеем Прохоровым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Гвардии младший сержант, заместитель командира взвода Руслан Владимирович Чернецкий родился и вырос в Донецке. После начала боевых столкновений в Донбассе встал на защиту родного города. А в 2022 году переехал с семьей в Севастополь. В этом же году подписал контракт с Минобороны, и по его собственной просьбе был направлен в одно из подразделений севастопольской бригады морской пехоты.Чернецкий геройски погиб в бою при освобождении Курской области.Боец БАРС-34 Сергей Владимирович Прохоров родился и вырос в Самарканде. После окончания школы переехал в Севастополь. Срочную службу проходил в Афганистане, где получил первый боевой опыт. В конце 80-х годов после демобилизации Сергей Владимирович вернулся в Севастополь.Сергей Прохоров скончался в госпитале от ран, полученных при выполнении задач на Херсонском направлении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145112615_21:0:408:290_1920x0_80_0_0_527706a94d20d981a19034e9b87d9949.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, общество
В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым

В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Руслана Чернецкого и Сергея Прохорова

19:38 20.03.2025 (обновлено: 19:39 20.03.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе проводили в последний путь героев СВО Руслана Чернецкого и Сергея Прохорова
В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Руслана Чернецкого и Сергея Прохорова
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями специальной военной операции Русланом Чернецким и Сергеем Прохоровым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Гвардии младший сержант, заместитель командира взвода Руслан Владимирович Чернецкий родился и вырос в Донецке. После начала боевых столкновений в Донбассе встал на защиту родного города. А в 2022 году переехал с семьей в Севастополь. В этом же году подписал контракт с Минобороны, и по его собственной просьбе был направлен в одно из подразделений севастопольской бригады морской пехоты.
"Смелый, физически подготовленный, имеющий боевой опыт Руслан Владимирович пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, был одним из лучших военнослужащих в подразделении, получил сержантское звание. Был награжден государственными и ведомственными наградами", - написал губернатор в Telegram.
Чернецкий геройски погиб в бою при освобождении Курской области.
Боец БАРС-34 Сергей Владимирович Прохоров родился и вырос в Самарканде. После окончания школы переехал в Севастополь. Срочную службу проходил в Афганистане, где получил первый боевой опыт. В конце 80-х годов после демобилизации Сергей Владимирович вернулся в Севастополь.
"Сергей Владимирович активно участвовал в событиях Русской весны. После начала СВО он принял решение защищать интересы своей страны с оружием в руках. С 2022 года неоднократно участвовал в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Смелый, хорошо подготовленный, имеющий боевой опыт, он пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, был одним из лучших бойцов в подразделении", - отметил Развожаев.
Сергей Прохоров скончался в госпитале от ран, полученных при выполнении задач на Херсонском направлении.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольМихаил РазвожаевУтратыУчастники СВОГерои СВООбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Дроны ВСУ атаковали авто и автобус в Белгородской области – ранены трое
19:57Контроль США атомных станций Украины – какие могут быть последствия
19:38В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым
19:22В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать участок
19:07Как в Севастополе отпразднуют 80-летие Победы
18:49Центр Симферополя "замер" в пробках
18:36Избран новый президент Международного олимпийского комитета
18:19Зеленский попросил у ЕС пять миллиардов евро на "стойкость"
18:07В Крыму проверили качество питьевой воды
17:50На трассе "Таврида" перевернулась иномарка - пострадал ребенок
17:41Осквернение 40 могил советских воинов в Эстонии - реакция МИД
17:32На Украине будет "мир через силу": в ЕС заявили о сохранении подхода
17:21"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов
17:12Что поразило испанских танцоров в Крыму
16:45Мобилизацию и военное положение на Украине отменяют
16:3480 лет Ялтинской конференции: в Крым приедут эксперты из разных стран
16:25В Крыму выращивают огурцы по инновационным технологиям
15:47Энгельс после атаки: эвакуированные жители возвращаются в дома
15:43Аксенов проинспектирует все школы и детсады Крыма
15:36Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну - указ
Лента новостейМолния