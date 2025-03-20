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В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым
В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым
В Севастополе простились с двумя героями специальной военной операции Русланом Чернецким и Сергеем Прохоровым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T19:38
2025-03-20T19:38
2025-03-20T19:39
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями специальной военной операции Русланом Чернецким и Сергеем Прохоровым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Гвардии младший сержант, заместитель командира взвода Руслан Владимирович Чернецкий родился и вырос в Донецке. После начала боевых столкновений в Донбассе встал на защиту родного города. А в 2022 году переехал с семьей в Севастополь. В этом же году подписал контракт с Минобороны, и по его собственной просьбе был направлен в одно из подразделений севастопольской бригады морской пехоты.Чернецкий геройски погиб в бою при освобождении Курской области.Боец БАРС-34 Сергей Владимирович Прохоров родился и вырос в Самарканде. После окончания школы переехал в Севастополь. Срочную службу проходил в Афганистане, где получил первый боевой опыт. В конце 80-х годов после демобилизации Сергей Владимирович вернулся в Севастополь.Сергей Прохоров скончался в госпитале от ран, полученных при выполнении задач на Херсонском направлении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, участники сво, герои сво, общество
В Севастополе простились с героями СВО Чернецким и Прохоровым
В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Руслана Чернецкого и Сергея Прохорова
19:38 20.03.2025 (обновлено: 19:39 20.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями специальной военной операции Русланом Чернецким и Сергеем Прохоровым. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Гвардии младший сержант, заместитель командира взвода Руслан Владимирович Чернецкий родился и вырос в Донецке. После начала боевых столкновений в Донбассе встал на защиту родного города. А в 2022 году переехал с семьей в Севастополь. В этом же году подписал контракт с Минобороны, и по его собственной просьбе был направлен в одно из подразделений севастопольской бригады морской пехоты.
"Смелый, физически подготовленный, имеющий боевой опыт Руслан Владимирович пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, был одним из лучших военнослужащих в подразделении, получил сержантское звание. Был награжден государственными и ведомственными наградами", - написал губернатор в Telegram.
Чернецкий геройски погиб в бою при освобождении Курской области.
Боец БАРС-34 Сергей Владимирович Прохоров родился и вырос в Самарканде. После окончания школы переехал в Севастополь. Срочную службу проходил в Афганистане, где получил первый боевой опыт. В конце 80-х годов после демобилизации Сергей Владимирович вернулся в Севастополь.
"Сергей Владимирович активно участвовал в событиях Русской весны. После начала СВО он принял решение защищать интересы своей страны с оружием в руках. С 2022 года неоднократно участвовал в боевых действиях в составе добровольческих формирований. Смелый, хорошо подготовленный, имеющий боевой опыт, он пользовался заслуженным авторитетом у командования и сослуживцев, был одним из лучших бойцов в подразделении", - отметил Развожаев.
Сергей Прохоров скончался в госпитале от ран, полученных при выполнении задач на Херсонском направлении.
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