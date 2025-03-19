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В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США

В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о возможности признания Крыма территорией России в... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T06:03

2025-03-19T06:03

2025-03-19T06:03

мнения

дмитрий белик

крым

севастополь

россия

политика

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о возможности признания Крыма территорией России в рамках урегулирования по украинскому конфликту, заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами небыстрый, так как этому есть немало противников, но вода и камень точит.СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине. По словам Белика, администрация США тестирует общественное мнение на Западе различными вбросами, тем самым получая фактический независимый опрос.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дмитрий белик, крым, севастополь, россия, политика, коллективный запад