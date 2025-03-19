В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США
Процесс признания Крыма частью России на Западе небыстрый – депутат Госдумы от Севастополя
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбстановка в Крыму после референдума о присоединении к России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о возможности признания Крыма территорией России в рамках урегулирования по украинскому конфликту, заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами небыстрый, так как этому есть немало противников, но вода и камень точит.
СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.
"Такие процессы, как правило, небыстрые, да и противников этому немало. Но вода и камень точит", – сказал Белик РИА Новости.
По словам Белика, администрация США тестирует общественное мнение на Западе различными вбросами, тем самым получая фактический независимый опрос.
"Реакция на признание Крыма будет позитивной в России и умеренно равнодушной в Европе. Никто из стран Евросоюза "отбивать" полуостров у России не собирается, но и потакать Трампу не хотят. Так что президент США получит довольно объективную картину по возможному признанию российского статуса Крыма", – сказал депутат.
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