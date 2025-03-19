Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250319/v-gosdume-otsenili-vozmozhnost-priznaniya-kryma-rossiyskim-so-storony-ssha-1145017661.html
В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США
В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о возможности признания Крыма территорией России в... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T06:03
2025-03-19T06:03
мнения
дмитрий белик
крым
севастополь
россия
политика
коллективный запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24a684766d48980a141071d660ca1596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о возможности признания Крыма территорией России в рамках урегулирования по украинскому конфликту, заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами небыстрый, так как этому есть немало противников, но вода и камень точит.СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине. По словам Белика, администрация США тестирует общественное мнение на Западе различными вбросами, тем самым получая фактический независимый опрос.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250318/11-let-krymskoy-vesne-kak-eto-bylo-1135646595.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85139f561e127fec411143f7447c8139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, дмитрий белик, крым, севастополь, россия, политика, коллективный запад
В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США

Процесс признания Крыма частью России на Западе небыстрый – депутат Госдумы от Севастополя

06:03 19.03.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбстановка в Крыму после референдума о присоединении к России
Обстановка в Крыму после референдума о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя информацию о возможности признания Крыма территорией России в рамках урегулирования по украинскому конфликту, заявил, что процесс признания российского статуса Крыма западными странами небыстрый, так как этому есть немало противников, но вода и камень точит.
СМИ ранее сообщили, что в США рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.
"Такие процессы, как правило, небыстрые, да и противников этому немало. Но вода и камень точит", – сказал Белик РИА Новости.
По словам Белика, администрация США тестирует общественное мнение на Западе различными вбросами, тем самым получая фактический независимый опрос.
"Реакция на признание Крыма будет позитивной в России и умеренно равнодушной в Европе. Никто из стран Евросоюза "отбивать" полуостров у России не собирается, но и потакать Трампу не хотят. Так что президент США получит довольно объективную картину по возможному признанию российского статуса Крыма", – сказал депутат.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Празднование присоединения Крыма к России - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вчера, 07:10
11 лет Крымской весне: как это было
 
МненияДмитрий БеликКрымСевастопольРоссияПолитикаКоллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:07В Крымском районе нашли останки пятерых защитников Родины
06:47Нефтебаза горит после атаки дронов на Кубань – эвакуированы десятки людей
06:29Число заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило миллион человек
06:03В Госдуме оценили возможность признания Крыма российским со стороны США
00:01Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 19 марта
22:37Переговоры Путина с Трампом и годовщина Крымской весны: главное за день
22:13Сколько школ и детских садов построили в Крыму за 11 лет
22:04Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры
21:49Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область
21:22В Белом доме заявили об "огромных экономических сделках" с Россией
21:16Путин подтвердил Трампу условие для "пощады" ВСУ в Курской области
21:05Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома
20:5930-дневное перемирие на Украине - что Путин ответил Трампу
20:54Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта
20:48Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
20:34Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины
20:29Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
20:26О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление
19:51Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани
Лента новостейМолния