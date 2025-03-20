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Ямал построит детский лагерь в Крыму

Ямал построит детский лагерь в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Ямал построит детский лагерь в Крыму

Ямало-Ненецкий автономный округ построит детский оздоровительный лагерь в Крыму. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в рамках ежегодного доклада о РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T21:23

2025-03-20T21:23

2025-03-20T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий автономный округ построит детский оздоровительный лагерь в Крыму. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в рамках ежегодного доклада о положении дел в округе.По данным пресс-службы, лагерь поставят на 10 гектарах, на территории Арт-кластера "Таврида". Проект выберут по итогам всероссийского архитектурного конкурса, концепция подразумевает сочетание отдыха, образования и творчества, планируемая вместимость - 500 человек."На территории будет расположена развитая инфраструктура, включающая жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок, спортивную инфраструктуру, в том числе крытые залы и бассейны, а также творческий квартал с мастерскими по различным направлениям: театр, дизайн-мода, хореография, аудио, медиа, прикладное и техническое творчество", - перечислили в пресс-службе.Также на открытой площади появится летний кинотеатр, пляж и благоустроенная территория. В организации смен будет принимать участие Содружество вожатых Ямала.За минувшее лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, сообщала ранее заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова. В частности в 2024 году в Крыму впервые прошли смены для детей с сахарным диабетом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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