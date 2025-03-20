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Ямал построит детский лагерь в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Ямал построит детский лагерь в Крыму
Ямал построит детский лагерь в Крыму - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Ямал построит детский лагерь в Крыму
Ямало-Ненецкий автономный округ построит детский оздоровительный лагерь в Крыму. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в рамках ежегодного доклада о РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T21:23
2025-03-20T21:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий автономный округ построит детский оздоровительный лагерь в Крыму. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в рамках ежегодного доклада о положении дел в округе.По данным пресс-службы, лагерь поставят на 10 гектарах, на территории Арт-кластера "Таврида". Проект выберут по итогам всероссийского архитектурного конкурса, концепция подразумевает сочетание отдыха, образования и творчества, планируемая вместимость - 500 человек."На территории будет расположена развитая инфраструктура, включающая жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок, спортивную инфраструктуру, в том числе крытые залы и бассейны, а также творческий квартал с мастерскими по различным направлениям: театр, дизайн-мода, хореография, аудио, медиа, прикладное и техническое творчество", - перечислили в пресс-службе.Также на открытой площади появится летний кинотеатр, пляж и благоустроенная территория. В организации смен будет принимать участие Содружество вожатых Ямала.За минувшее лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, сообщала ранее заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова. В частности в 2024 году в Крыму впервые прошли смены для детей с сахарным диабетом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финансирование детского отдыха в РФ увеличат на 1 млрд рублей70 детей из приграничья Запорожской области отдохнут в "Артеке"Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь
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РИА Новости Крым
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детский отдых, отдых в крыму, крым, туризм в крыму, внутренний туризм, ямал, строительство, новости крыма
Ямал построит детский лагерь в Крыму

В Крыму появится детский лагерь "Ямалия" - губернатор региона Анохин

21:23 20.03.2025
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек"
Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Юрий Лашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Ямало-Ненецкий автономный округ построит детский оздоровительный лагерь в Крыму. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в рамках ежегодного доклада о положении дел в округе.
"Приняли решение о строительстве круглогодичного детского лагеря в Крыму. Назовем его "Ямалия". Это будет особенное место для наших детей", – цитирует Артюхова пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, лагерь поставят на 10 гектарах, на территории Арт-кластера "Таврида". Проект выберут по итогам всероссийского архитектурного конкурса, концепция подразумевает сочетание отдыха, образования и творчества, планируемая вместимость - 500 человек.
"На территории будет расположена развитая инфраструктура, включающая жилые корпуса, культурно-образовательный центр, медицинский блок, спортивную инфраструктуру, в том числе крытые залы и бассейны, а также творческий квартал с мастерскими по различным направлениям: театр, дизайн-мода, хореография, аудио, медиа, прикладное и техническое творчество", - перечислили в пресс-службе.
Также на открытой площади появится летний кинотеатр, пляж и благоустроенная территория. В организации смен будет принимать участие Содружество вожатых Ямала.
За минувшее лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, сообщала ранее заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова. В частности в 2024 году в Крыму впервые прошли смены для детей с сахарным диабетом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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