https://crimea.ria.ru/20250313/kak-besplatno-otpravit-rebenka-v-detskiy-lager--1144887291.html

Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь

Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь - РИА Новости Крым, 13.03.2025

Как бесплатно отправить ребенка в детский лагерь

Оздоровительные лагеря России бесплатно принимают талантливых детей и ребят льготной категории по квотам. Правила оформления путевки приводит портал... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T09:36

2025-03-13T09:36

2025-03-13T09:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Оздоровительные лагеря России бесплатно принимают талантливых детей и ребят льготной категории по квотам. Правила оформления путевки приводит портал Объясняем.РФ.Оздоровление по квотеКак уточняется на портале, оформить бесплатную путевку можно по федеральным и региональным квотам. Федеральные предоставляются детям-сиротам, ребятам с инвалидностью, детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Региональные действуют для отличников, активистов, победителей и призеров олимпиад, конкурсов и фестивалей, авторов социально значимых проектов, ребят с достижениями в спорте.Еще одна возможность бесплатно оздоровить ребенка - тематическая квота для юных ученых, музыкантов, спортсменов.Как оформить заявлениеПодать заявку на путевку можно на сайтах лагерей, всероссийских центров или санаториев. К ней нужно приложить документы, которые подтверждают достижения ребенка: грамоты, медали, рекомендации от учителей, характеристики. Также оформить заявки можно можно в МФЦ, на портале госуслуг в разделе "Услуга получения льгот (субсидий) в детские лагеря", через профсоюзный комитет или благотворительные фонды.Стандартный пакет документов - паспорт родителя с регистрацией в регионе оформления льготы, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, медицинский полис, документы, подтверждающие право на льготу.Уточняется, что заявления в летние лагеря обычно начинают принимать весной, а во всероссийские центры и санатории — в любое время года. Уточнить сроки приема также можно в МФЦ или на портале госуслуг. Большинство лагерей принимают детей от 6,5 года до 16 лет. Правила работают не только для летних лагерей, но и для санаториев и федеральных детских центров — "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена" и "Алые паруса".За минувшее лето в оздоровительных лагерях Крыма отдохнули 174 тысячи школьников, сообщала ранее заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова. В этом году впервые прошли смены для детей с сахарным диабетом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В детских лагерях отремонтируют спортзалы и кабинеты для кружковВ детских лагерях Крыма построили шесть новых корпусов на 300 местКабмин выделил свыше 1 млрд рублей на детские путевки в Крым летом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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