https://crimea.ria.ru/20250313/sudzha-osvobozhdena--minoborony-1144894702.html
Суджа освобождена – Минобороны РФ
Суджа освобождена – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 13.03.2025
Суджа освобождена – Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили об освобождении города Суджа в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол. РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T12:07
2025-03-13T12:07
2025-03-13T13:03
министерство обороны рф
суджа
курская область
новости
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ сообщили об освобождении города Суджа в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол.Суджа – самый крупный населенный пункт, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.Также в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Меловой и Подол.Кроме того, нанесено поражение формированиям семи бригад и штурмового полка ВСУ. Отражена одна контратака противника.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах двух населенных пунктов Курской области области, а также в районах 11 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления беспилотников, перечислили в российском оборонном ведомстве.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 67150 военнослужащих и сотни единиц военной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250312/gerasimov-gruppirovka-vsu-v-kurskoy-oblasti-okruzhena---ee-unichtozhayut-1144881228.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, суджа, курская область, новости, ситуация в курской области после нападения всу
Суджа освобождена – Минобороны РФ
Суджа освобождена – Минобороны РФ
12:07 13.03.2025 (обновлено: 13:03 13.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Минобороны РФ сообщили об освобождении города Суджа в Курской области, а также населенных пунктов Меловой и Подол.
"В результате активных наступательных действий подразделений ВС РФ освобожден город Суджа Курской области", – сказано в сообщении.
Суджа – самый крупный населенный пункт, который украинские боевики смогли захватить в результате вторжения в Курскую область в августе прошлого года. ВСУ использовали город как основной логистический хаб, через который киевский режим снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
Также в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Меловой и Подол.
Кроме того, нанесено поражение формированиям семи бригад и штурмового полка ВСУ. Отражена одна контратака противника.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах двух населенных пунктов Курской области области, а также в районах 11 населенных пунктов Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета, а также два пункта управления беспилотников, перечислили в российском оборонном ведомстве.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял️ более 67150 военнослужащих и сотни единиц военной техники.
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