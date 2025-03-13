В Симферополе иномарка столкнулась с автобусом – пострадали люди
В Симферополе столкнулись иномарка и автобус – пострадали три человека
© МВД КрымДТП в Симферополе
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Утром 13 марта в Симферополе на улице Сельская иномарка столкнулась с маршрутным автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
"По предварительным данным, 13 марта около 06:20 в Симферополе водитель 1958 года рождения автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Сельская в направлении улицы Глинки, допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением водителя 1964 года рождения, который двигался во встречном направлении", – сказано в сообщении ведомства.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, сообщили в Прокуратуре Республики Крым.
"Пострадавших доставили в медицинскую организацию, им оказывается необходимая помощь", – уточнили в надзорном органе.
© МВД КрымДТП в Симферополе
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ДТП в Симферополе
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Симферополе
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ДТП в Симферополе
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Симферополе
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ДТП в Симферополе
© МВД Крым
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ДТП в Симферополе
© МВД Крым
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ДТП в Симферополе
© МВД Крым
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ДТП в Симферополе
© МВД Крым
Ранее в Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. ДТП произошло на 120 км автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта". 40-летний водитель автомобиля Лада Калина, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя сместился вправо, где столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.
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