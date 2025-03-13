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В Симферополе иномарка столкнулась с автобусом – пострадали люди

В Симферополе иномарка столкнулась с автобусом – пострадали люди - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Симферополе иномарка столкнулась с автобусом – пострадали люди

Утром 13 марта в Симферополе на улице Сельская иномарка столкнулась с маршрутным автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T12:02

2025-03-13T12:02

2025-03-13T12:02

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Утром 13 марта в Симферополе на улице Сельская иномарка столкнулась с маршрутным автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля, сообщили в Прокуратуре Республики Крым."Пострадавших доставили в медицинскую организацию, им оказывается необходимая помощь", – уточнили в надзорном органе.Ранее в Крыму при столкновении автомобиля с троллейбусом погиб водитель легковушки. ДТП произошло на 120 км автодороги "Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта". 40-летний водитель автомобиля Лада Калина, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя сместился вправо, где столкнулся с троллейбусом, который выезжал с остановки общественного транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка слетела в кювет – есть пострадавшиеСъехал на повороте и опрокинулся: под Краснодаром погиб водитель фурыСтало известно о состоянии сбитого в Симферополе малыша

https://crimea.ria.ru/20250310/chp-v-kazani---legkovushka-vletela-na-ostanovku-s-lyudmi-1144795063.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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